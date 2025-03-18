Власти Кубани поддержали закон об усыплении бездомных животных. Зоозащитники призывают краснодарцев обратиться с протестом к Путину

Согласно законопроекту, приюты получат право умерщвлять животных, если им не нашлось хозяина в отведенный срок. Сроки регионы будут устанавливать самостоятельно. В начале марта РБК сообщило , что инициативу поддержали в 17 регионах. 13 марта комитет Совфеда по конституционному законодательству не поддержал законопроект. Его глава Андрей Клишас назвал инициативу «желанием отдельных лиц устроить в масштабах страны живодерню».

14 марта Законодательное собрание Краснодарского края поддержало поправки в закон «Об ответственном обращении с животными». Законопроект в конце февраля разработала группа депутатов во главе с председателем комитета по защите семьи Ниной Останиной. Его первое чтение пройдет 19 марта.

18 марта представительница краснодарского благотворительного фонда «Аделия» сообщила Юга.ру, что в Краснодаре 19 марта с 10:00 до 18:00 будет работать приемная администрации президента, где можно лично подать обращение Владимиру Путину против эвтаназии животных. Приемная находится на улице Карасунской, 70. Необходимо взять с собой паспорт, подать обращение за другого человека можно только с нотариальной доверенностью.

В телеграм-канале фонда «Аделия» опубликовали шаблон текста обращения, который можно заранее заполнить и распечатать. На месте волонтеры также будут раздавать образец документа и собирать подписи для коллективного обращения жителей Краснодарского края против нового закона.

Активисты также отметили, что это «не митинг и не пикет», поэтому не стоит брать с собой транспаранты с лозунгами.

«Посмотрите в глаза своих спасенышей — каждый день может стать последним не только для них, но и для каждого из нас! Перекидывание сообщений из чата в чат нам не поможет. Поэтому пусть каждый найдет возможность приехать, а не причину, почему он это сделать не может. Нам потом с этим жить. И от нас сейчас зависит, в каком обществе будут расти наши дети и внуки», — призывают зоозащитники.