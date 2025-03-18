Власти Кубани поддержали закон об усыплении бездомных животных. Зоозащитники призывают краснодарцев обратиться с протестом к Путину
В Краснодаре 19 марта можно подать обращение против закона об эвтаназии бездомных животных. Узнали подробности
14 марта Законодательное собрание Краснодарского края поддержало поправки в закон «Об ответственном обращении с животными». Законопроект в конце февраля разработала группа депутатов во главе с председателем комитета по защите семьи Ниной Останиной. Его первое чтение пройдет 19 марта.
Согласно законопроекту, приюты получат право умерщвлять животных, если им не нашлось хозяина в отведенный срок. Сроки регионы будут устанавливать самостоятельно. В начале марта РБК сообщило, что инициативу поддержали в 17 регионах.
13 марта комитет Совфеда по конституционному законодательству не поддержал законопроект. Его глава Андрей Клишас назвал инициативу «желанием отдельных лиц устроить в масштабах страны живодерню».
Сейчас в Краснодарском крае действует система ОСВВ — отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск неагрессивных животных на прежние места обитания. После необходимых процедур собаки помечаются цветными бирками.
18 марта представительница краснодарского благотворительного фонда «Аделия» сообщила Юга.ру, что в Краснодаре 19 марта с 10:00 до 18:00 будет работать приемная администрации президента, где можно лично подать обращение Владимиру Путину против эвтаназии животных. Приемная находится на улице Карасунской, 70. Необходимо взять с собой паспорт, подать обращение за другого человека можно только с нотариальной доверенностью.
В телеграм-канале фонда «Аделия» опубликовали шаблон текста обращения, который можно заранее заполнить и распечатать. На месте волонтеры также будут раздавать образец документа и собирать подписи для коллективного обращения жителей Краснодарского края против нового закона.
Активисты также отметили, что это «не митинг и не пикет», поэтому не стоит брать с собой транспаранты с лозунгами.
«Посмотрите в глаза своих спасенышей — каждый день может стать последним не только для них, но и для каждого из нас! Перекидывание сообщений из чата в чат нам не поможет. Поэтому пусть каждый найдет возможность приехать, а не причину, почему он это сделать не может. Нам потом с этим жить. И от нас сейчас зависит, в каком обществе будут расти наши дети и внуки», — призывают зоозащитники.
Отстрел, эвтаназия или еще один приют:
Ранее сразу в нескольких регионах России жители и зоозащитники протестовали против законопроекта об умерщвлении животных. В Москве сотни людей выстроились в очереди у администрации президента с обращениями против введения этого закона. Подобные акции прошли в Ижевске, Иркутске, Казани и Хабаровске.
Зоозащитники также запустили потицию против принятия законопроекта об усыплении безнадзорных животных. Ее подписали около 34 тыс. челвоек.
Как писали Юга.ру, мэрия Краснодара ищет ловцов животных для нового приюта. Его должны открыть в мае 2025 года.