Мэрия Краснодара ищет ловцов животных для нового приюта
В 2025 году в поселке Березовом откроется приют для бездомных животных
Предыстория. Муниципальный приют для бездомных животных начали строить в поселке Березовом под Краснодаром в октябре 2023 года. В октябре 2024-го власти отчитались, что проект готов, однако точную дату открытия не назвали. Позже стало известно, что приют начнет принимать животных в мае 2025 года.
10 марта Муниципальный центр Краснодара сообщил, что приют для бездомных животных готовится к открытию и набирает штат.
Организации требуются: ветеринарный врач, диспетчер, юрист, секретарь в приемную, рабочий по уходу за четвероногими, водитель автомобиля и по совместительству ловец животных.
Отстрел, эвтаназия или еще один приют:
Напомним, строительство муниципального приюта обошлось минимум в 191 млн рублей. На территории есть площадка для выгула, стационар, склад, душевая комната, 228 вольеров, кормокухни, ветеринарный пункт, подсобные помещения для хранения кормов и инвентаря, служебные и карантинные помещения, манеж-приемная.
В приюте будут содержать бездомных кошек и собак 26 дней. За этот период их избавят от паразитов, вакцинируют, стерилизуют, чипируют, зарегистрируют в спецреестре. Затем животных вернут в прежнюю среду обитания, если никто не захочет взять четвероногих себе.
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