Мэрия Краснодара ищет ловцов животных для нового приюта

В 2025 году в поселке Березовом откроется приют для бездомных животных

Предыстория. Муниципальный приют для бездомных животных начали строить в поселке Березовом под Краснодаром в октябре 2023 года. В октябре 2024-го власти отчитались, что проект готов, однако точную дату открытия не назвали. Позже стало известно, что приют начнет принимать животных в мае 2025 года.

10 марта Муниципальный центр Краснодара сообщил, что приют для бездомных животных готовится к открытию и набирает штат.

Организации требуются: ветеринарный врач, диспетчер, юрист, секретарь в приемную, рабочий по уходу за четвероногими, водитель автомобиля и по совместительству ловец животных.