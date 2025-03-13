В Ставропольском крае хотят разрешить усыплять бездомных животных

9 марта пресс-служба парламента Ставропольского края сообщила , что председатель Думы региона Николай Великдань поддержал позицию депутатов Госдумы РФ по законопроекту, предусматривающему усыпление бездомных животных, которым не удастся найти хозяев. 12 марта постановление с поддержкой законопроекта появилось на портале правовой информации.

«Будем изменять и ужесточать наш краевой закон. Все бездомные собаки должны быть изъяты и направлены в пункты временного содержания. При этом должны быть четко определены сроки, сколько дней животное может находиться в пункте. Если по истечении этого времени никто не захочет забрать животное к себе, то должно быть принято решение в отношении этого животного, вплоть до его усыпления, если оно агрессивно и опасно для людей», — отметил Николай Великдань.

В марте 2025 года в Госдуму внесли законопроект об усыплении бездомных животных. Депутаты предлагают: 1. Исключить из действующего закона об обращении с животными пункт, который разрешает приютам возвращать на улицу отловленных животных, если они не проявляют немотивированной агрессии после стерилизации и биркования. 2. Разрешить приютам усыплять бездомных животных, если для них не нашелся хозяин в течение предельного срока содержания. Регионы будут определять сроки самостоятельно. 3. Ужесточить ответственность для владельцев собак, от нападений которых погибли люди. Наказание для хозяина может составить до 3 лет лишения свободы или принудительные работы. 4. Увеличить штраф за самовыгул собак до 50 тыс. рублей.

Напомним, что сейчас в Ставропольском крае действует система ОСВВ (отлов-стерилизация-вакцинация-возврат). С сентября 2024 года в регионе можно усыплять бездомных животных, если они серьезно болеют или проявляют немотивированную агрессию. Если пес бросается на человека из-за того, что тот близко подошел к его территории, или если собака защищает еду или щенков, то таких животных трогать нельзя.



Депутаты Госдумы считают, что система ОСВВ не позволяет обеспечить необходимый уровень безопасности населения. Эту тему подняли после смерти девятилетней девочки, которую в Ставрополе растерзала стая собак.

13 марта комитет Совфеда по конституционному законодательству не поддержал проект о праве регионов усыплять бродячих животных в приютах.