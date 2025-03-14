Бесплатные лекции, дебаты и кинопоказы. В Краснодаре запустили образовательный проект об архитектуре и урбанистике

Институт развития градостроительства и городской среды Краснодарского края анонсировал запуск некоммерческого образовательного проекта «Дом архитектора». По словам организаторов, он направлен на изучение архитектуры и урбанистики через культуру, создание диалога между жителями и специалистами, совместное исследование новых идей.

Зрители смогут посмотреть фильмы об архитектуре и архитекторах, а после обсудить их вместе с кинокритиком и профессиональным сообществом. Первый показ состоится 14 марта. Лента «Куда ты пропала, Бернадетт?» — история о поиске себя, творчестве и вдохновении.