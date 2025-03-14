Бесплатные лекции, дебаты и кинопоказы. В Краснодаре запустили образовательный проект об архитектуре и урбанистике
Узнали, как устроен некоммерческий проект «Дом архитектора» и какие события ждут краснодарцев (12+)
Институт развития градостроительства и городской среды Краснодарского края анонсировал запуск некоммерческого образовательного проекта «Дом архитектора». По словам организаторов, он направлен на изучение архитектуры и урбанистики через культуру, создание диалога между жителями и специалистами, совместное исследование новых идей.
Зрители смогут посмотреть фильмы об архитектуре и архитекторах, а после обсудить их вместе с кинокритиком и профессиональным сообществом. Первый показ состоится 14 марта. Лента «Куда ты пропала, Бернадетт?» — история о поиске себя, творчестве и вдохновении.
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Также в программе проекта фильмы «Питер FM», «Источник» и «Архитектор».
Кроме того, предусмотрен лекторий и дебаты по темам архитектуры и городского развития: «Почему летит ракета: путь от идеи до реализации объекта» (Алексей Тимофеев, бюро ARD), «Эволюция эксперимента: от здания к городу» (Татеос Бардахчиев, бюро МОА), «Цифровые двойники в архитектуре» (Андрей Кисилев, sintez.space).
Все события будут проходить в арт-резиденции «Дом книги» по улице Красной, 43. Участие бесплатное.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 17 марта состоится просмотр и обсуждение фильма «Конан-варвар» 1982 года в рамках проекта «Киноплесень».