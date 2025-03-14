Краснодарцев приглашают обсудить холодную войну

Краснодарский край

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  • Черчилль, Рузвельт и Сталин на Ялтинской конференции 4-11 февраля 1945 года (точная дата снимка неизвестна) © Фотограф правительства США, общественное достояние
    Черчилль, Рузвельт и Сталин на Ялтинской конференции 4-11 февраля 1945 года (точная дата снимка неизвестна) © Фотограф правительства США, общественное достояние

Историк расскажет, почему СССР и США стали противостоящими сверхдержавами (12+)

Краснодарский образовательный проект «Популярная история» анонсировал лекцию «ХХ век в России: холодная война». Встреча пройдет 15 марта.

«Приходите и узнаете, что победит: стремление похоронить капитализм или пойти походом против коммунизма», — приглашают организаторы.

Брутальность, фэнтези и старое культовое кино:

Программа:

  • почему СССР и США стали противостоящими сверхдержавами;
  • какой была послевоенная судьба Германии;
  • какую роль сыграли речи и заявления политиков в развязывании холодной войны;
  • как гонка вооружений создала угрозу термоядерной войны;
  • как СССР укреплял свои позиции в социалистическом лагере;
  • почему начинались периоды разрядки и отчего они были недолговечны.

Историк Игорь Монин проведет встречу и расскажет обо всем перечисленном.

Встреча состоится в центре притяжения «Пятница» по адресу улица Тургенева, 14/1. Начало в 14:00. Стоимость участия 500 рублей.

Как писали Юга.ру, в краснодарском экоцентре 16 марта пройдет занятие по экологии речи.

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