Краснодарцев приглашают обсудить холодную войну
Историк расскажет, почему СССР и США стали противостоящими сверхдержавами (12+)
Краснодарский образовательный проект «Популярная история» анонсировал лекцию «ХХ век в России: холодная война». Встреча пройдет 15 марта.
«Приходите и узнаете, что победит: стремление похоронить капитализм или пойти походом против коммунизма», — приглашают организаторы.
Брутальность, фэнтези и старое культовое кино:
Программа:
- почему СССР и США стали противостоящими сверхдержавами;
- какой была послевоенная судьба Германии;
- какую роль сыграли речи и заявления политиков в развязывании холодной войны;
- как гонка вооружений создала угрозу термоядерной войны;
- как СССР укреплял свои позиции в социалистическом лагере;
- почему начинались периоды разрядки и отчего они были недолговечны.
Историк Игорь Монин проведет встречу и расскажет обо всем перечисленном.
Встреча состоится в центре притяжения «Пятница» по адресу улица Тургенева, 14/1. Начало в 14:00. Стоимость участия 500 рублей.
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