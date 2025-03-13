Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Куда ты пропала, Бернадетт?»

Арт-резиденция «Дом книги» анонсировала на 14 марта показ фильма «Куда ты пропала, Бернадетт?» Это драмеди о сумасбродной архитекторке в исполнении Кейт Бланшетт.

На первый взгляд у Бернадетт Фокс есть все: любящая семья и любимая работа. Но у женщины есть небольшие странности, главная из которых — агорафобия (страх скопления людей, которые могут потребовать неожиданных действий). Однажды Бернадетт отправляется на поиски себя и исчезает без следа.