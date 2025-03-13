Брутальность, фэнтези и старое культовое кино. Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Конан-варвар» 1982 года

Кадр из фильма «Конан-варвар», 1982 год © Скриншот видео с Rutube-канала «Смотри кино!»

Кадр из фильма «Конан-варвар», 1982 год © Скриншот видео с Rutube-канала «Смотри кино!»

В Краснодаре пройдет вторая встреча проекта «Киноплесень» (18+)

Образовательный проект Vita Nuova анонсировал новую встречу «Киноплесень». 17 марта собравшиеся будут смотреть фильм «Конан-варвар» 1982 года. Фэнтези режиссера Джона Милиуса рассказывает о мальчике, который стал свидетелем жестокого убийства своих родителей. Ребенок вырастает в рабстве и превращается в непобедимого воина. Он отправляется на поиски своего врага.

«Погружаемся в мир тотальной маскулинности, брутальности и приключенистости. Получаем (не)ироничное удовольствие от сурреалистичных фэнтезийных декораций, оголтелых боевых сцен и совершенно точно неиронично офигенного суандтрека Бэзила Поледуриса», — приглашают организаторы. После просмотра состоится обсуждение фильма с Олегом Бокоевым и Еленой Хомухиной. Участникам предлагают поговорить о брутальности, фэнтези и старом культовом кино. Начало в 18:30 по улице Красной, 43 (арт-резиденция «Дом книги»). Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация по ссылке.