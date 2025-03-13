Анапа вошла в список городов РФ с самым грязным воздухом

В России снова составили антирейтинг качества воздуха в городах страны

В красной зоне (экстремально высокий уровень загрязнения) оказались два населенных пункта. Рейтинг возглавил Черногорск в республике Хакасия с пятикратным превышением предельно допустимой среднесуточной концентрации (ПДКсс) загрязняющего вещества (161 мкг/м³). Следом идет Минусинск (56 мкг/м³).

Российская экологическая партия «Зеленые» опубликовала очередной рейтинг городов с самым загрязненным воздухом. Исследование проводили с 1 по 10 марта. Специалисты сделали 544 тыс. 20-минутных замеров мелкодисперсной пыли с 1 тыс. 59 датчиков в 66 городах.

Третье место занял промышленный Омск (44 мкг/м³).

В зоне повышенного уровня загрязнения находятся 17 городов с концентрациями по РМ-2,5 от 42 до 12 мкг/м³. Анапа в общем рейтинге заняла 17 место (13 мкг/м³).

Краснодар (10 мкг/м³), Ростов-на-Дону и Сочи (по 5 мкг/м³) оказались в зеленой зоне с нормальным уровнем загрязнения атмосферного воздуха.

В ноябре 2024 года Сочи и Новороссийск вошли в список городов с самым грязным воздухом в РФ. В декабре 2024-го Сочи занял 3 место в этом антирейтинге.