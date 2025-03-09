Танкер «Волгонефть-239» полностью разобрали

8 марта оперативный штаб Краснодарского края сообщил , что специалисты завершили демонтаж танкера «Волгонефть-239». Последние детали судна — гребные винты и якорь — погрузили в спецтехнику и вывезли с площадки.

Работы начались 31 января. Сначала специалисты убрали внутреннее оборудование и мебель, после приступили к разборке обшивки. К середине февраля подготовили полиспастную систему, которая дала возможность вытянуть кормовую часть на сушу. Затем корпус разрезали на крупные фрагменты.

Сейчас все части разделяют на более мелкие, после чего металл отправят на переплавку на абинский электрометаллургический завод.