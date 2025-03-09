Танкер «Волгонефть-239» полностью разобрали

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Оперативный штаб - Краснодарский край»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Оперативный штаб - Краснодарский край»

С мыса Панагия вывезли последние детали танкера «Волгонефть-239»

8 марта оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что специалисты завершили демонтаж танкера «Волгонефть-239». Последние детали судна — гребные винты и якорь — погрузили в спецтехнику и вывезли с площадки.

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Работы начались 31 января. Сначала специалисты убрали внутреннее оборудование и мебель, после приступили к разборке обшивки. К середине февраля подготовили полиспастную систему, которая дала возможность вытянуть кормовую часть на сушу. Затем корпус разрезали на крупные фрагменты.

Сейчас все части разделяют на более мелкие, после чего металл отправят на переплавку на абинский электрометаллургический завод.

Как писали Юга.ру, Краснодарский суд оштрафовал владельца одного из затонувших танкеров на 30 тысяч рублей, а в Анапе погиб водолаз, убиравший мазут с морского дна.

Нефть Разлив нефти Черное море

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Танкер «Волгонефть-239» полностью разобрали
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