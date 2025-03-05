«Море отдает мазут порциями». На пляжах Анапы обнаружили новые выбросы нефтепродуктов

В оперативном штабе отметили, что эти территории очищают в первую очередь.

5 марта оперативный штаб Краснодарского края сообщил , что на пляжах Анапы обнаружили новые небольшие выбросы мазута. Его нашли возле базы отдыха «Динамо», на берегу в районе Витязево и неподалеку от пляжа «Селена».

Также эколог Роман Пукалов рассказал в своем телеграм-канале о выбросе мазута 5 марта на пляже Лазурный берег в Анапе:

«Сегодняшний юго-западный ветер скоростью 9 м/с при небольшой длине волны, а значит — небольшой глубине волнения, дал нам выбросы мазута на пляже «Лазурный берег» в Анапе. Море отдает мазут порциями».

По его словам, в Анапе почти нет выбросов нефтепродуктов в связи с холодной погодой и отсутствием шторма — как только поднимается ветер, выбросов и замазученных птиц становится больше.



Эколог отметил, что сейчас в Анапе ожидают мощный шторм, который выбросит на берега основную часть мазута, затонувшего на небольших глубинах.

«Пока низкие температуры — мазут пластилинообразный, его легче собирать, пока есть мобилизация людей и техники — его разом и уберут, пока не начался весенний пролет птиц, когда количество пострадавших особей может возрасти», — рассказал Пукалов.

Он заявил, что неизвестно, как поведет себя эта марка мазута с потеплением.