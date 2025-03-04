«Один плавится и течет, другой лежит комками». На пляжах Анапы и Тамани обнаружили два вида мазута

3 марта эксперт Международного социально-экологического союза Игорь Шкрадюк сообщил, что в Черное море при крушении танкеров в Керченском проливе попали два разных вида мазута. По его словам, в тепле часть собранных на пляже нефтепродуктов осталась лепешками, а часть — растаяла и пропитала песок.

«В танкерах был мазут с двух разных заводов с очень разными свойствами. Один из них — прямогонный мазут, похожий на М-100. Другой — остаток крекинга с высоким содержанием бензапирена. Один мазут плавает, другой тонет. Один плавится и течет, когда другой еще лежит комками», — рассказал Шкрадюк.