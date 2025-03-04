«Один плавится и течет, другой лежит комками». На пляжах Анапы и Тамани обнаружили два вида мазута

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Евгений Витишко»
    © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Евгений Витишко»

Экологи заявили, что в потерпевших крушения танкерах был мазут с разными свойствами

3 марта эксперт Международного социально-экологического союза Игорь Шкрадюк сообщил, что в Черное море при крушении танкеров в Керченском проливе попали два разных вида мазута. По его словам, в тепле часть собранных на пляже нефтепродуктов осталась лепешками, а часть — растаяла и пропитала песок.

«В танкерах был мазут с двух разных заводов с очень разными свойствами. Один из них — прямогонный мазут, похожий на М-100. Другой — остаток крекинга с высоким содержанием бензапирена. Один мазут плавает, другой тонет. Один плавится и течет, когда другой еще лежит комками», — рассказал Шкрадюк.

Разлившийся в Черном море мазут принадлежал «Роснефти»:

Информацию 4 марта подтвердил эколог Евгений Витишко. По его словам, исследование показало, что на побережье Анапы и Тамани оказалось два разных вида мазута и по свойствам, и по таксическому воздействию на человека, птиц, животных и растения.

«Как они разделены по побережью, пока понять не могу, но полагаю, что разберусь», — добавил эксперт.

Ранее официально заявляли лишь о выбросе «тяжелого» мазута марки М-100. Он не всплывает на поверхность, а ложится на дно или находится в толще воды. Откуда на пляжах появился второй типа мазута — неизвестно.

Как писали Юга.ру, суд Краснодарского края оштрафовал владельца «Волгонефти-212» на 30 тыс. рублей. Морспасслужба хочет взыскать 40 млн рублей.

Анапа Наука Нефть Разлив нефти Тамань Черное море Экология

Все материалы по теме:

Новости

«По естественным причинам». Власти приостановили проектирование курорта «Новая Анапа»
На трассе М-4 «Дон» в Краснодарском крае появится уникальная шумовая разметка. Где именно?
Власти Краснодара снова пообещали новую спортплощадку на месте бывшего недостроя в Юбилейном микрорайоне
«Один плавится и течет, другой лежит комками». На пляжах Анапы и Тамани обнаружили два вида мазута
В Краснодарском крае 5 марта будут звучать сирены
Жители центра Краснодара и Пашковки 4 марта останутся без света. Список адресов

Лента новостей

Как в Краснодаре весну встречали
Вчера, 15:33 Реклама
Как в Краснодаре весну встречали
Блины, бои подушками и хороводы
«Один плавится и течет, другой лежит комками»
Сегодня, 12:33
«Один плавится и течет, другой лежит комками»
На пляжах Анапы и Тамани обнаружили два вида мазута
В Краснодарском крае 5 марта будут звучать сирены
Сегодня, 11:34
В Краснодарском крае 5 марта будут звучать сирены

Реклама на сайте