«Один плавится и течет, другой лежит комками». На пляжах Анапы и Тамани обнаружили два вида мазута
Экологи заявили, что в потерпевших крушения танкерах был мазут с разными свойствами
3 марта эксперт Международного социально-экологического союза Игорь Шкрадюк сообщил, что в Черное море при крушении танкеров в Керченском проливе попали два разных вида мазута. По его словам, в тепле часть собранных на пляже нефтепродуктов осталась лепешками, а часть — растаяла и пропитала песок.
«В танкерах был мазут с двух разных заводов с очень разными свойствами. Один из них — прямогонный мазут, похожий на М-100. Другой — остаток крекинга с высоким содержанием бензапирена. Один мазут плавает, другой тонет. Один плавится и течет, когда другой еще лежит комками», — рассказал Шкрадюк.
Разлившийся в Черном море мазут принадлежал «Роснефти»:
Информацию 4 марта подтвердил эколог Евгений Витишко. По его словам, исследование показало, что на побережье Анапы и Тамани оказалось два разных вида мазута и по свойствам, и по таксическому воздействию на человека, птиц, животных и растения.
«Как они разделены по побережью, пока понять не могу, но полагаю, что разберусь», — добавил эксперт.
Ранее официально заявляли лишь о выбросе «тяжелого» мазута марки М-100. Он не всплывает на поверхность, а ложится на дно или находится в толще воды. Откуда на пляжах появился второй типа мазута — неизвестно.
Как писали Юга.ру, суд Краснодарского края оштрафовал владельца «Волгонефти-212» на 30 тыс. рублей. Морспасслужба хочет взыскать 40 млн рублей.
Все материалы по теме: