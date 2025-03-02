Японский сад объявил расписание мастер-классов на следующую неделю

Администрация парка «Краснодар» обнародовала расписание мероприятий на первую половину марта. На следующее воскресенье, 9 марта, запланированы два творческих мастер-класса (14+).

В 11 утра всех желающих научат изготавливать «хина нингё» ‒ декоративную открытку с элементами оригами для поздравления с Женским днем.

На 15:00 запланирован мастер-класс по живописи под названием «Магнолия».

Билеты на мастер-класс дают, помимо прочего, возможность пройти в Японский сад без очереди.