Японский сад объявил расписание мастер-классов на следующую неделю

Краснодарский край

Распечатать

  • Вход в Японский сад в парке «Краснодар» © фото Андрея Малёваного
    Вход в Японский сад в парке «Краснодар» © фото Андрея Малёваного

Стало известно, какие мастер-классы пройдут в Японском саду парка «Краснодар» 9 марта

Администрация парка «Краснодар» обнародовала расписание мероприятий на первую половину марта. На следующее воскресенье, 9 марта, запланированы два творческих мастер-класса (14+).

В 11 утра всех желающих научат изготавливать «хина нингё» ‒ декоративную открытку с элементами оригами для поздравления с Женским днем.

На 15:00 запланирован мастер-класс по живописи под названием «Магнолия».

Билеты на мастер-класс дают, помимо прочего, возможность пройти в Японский сад без очереди.

Читайте также:

Отметим, что на момент публикации новости еще оставались билеты на мастер-класс «Роспись кошачьей маски», который начнется 2 марта в 15:00.

Ранее Юга писали о том, чем еще можно заняться 2 марта в Краснодаре и Абрау-Дюрсо.

Искусство Лекции парк «Краснодар» Развлечения Японский сад

Новости

Провал образовался на проезжей части 2-го проезда Айвазовского в Краснодаре
В горах Сочи 3 марта ожидается сильный снегопад
Японский сад объявил расписание мастер-классов на следующую неделю
Турбизнесу в зоне разлива мазута хотят отсрочить уплату налогов и страховки
ФК «Краснодар» свёл вничью первый матч в 2025 году
В хуторе Ленина изменились маршруты двух автобусов

Лента новостей

Кликни, чтобы узнать больше: как бренды вовлекают аудиторию через нестандартные рекламные форматы
27 февраля, 16:07
Кликни, чтобы узнать больше: как бренды вовлекают аудиторию через нестандартные рекламные форматы
Провал образовался на проезжей части 2-го проезда Айвазовского в Краснодаре
Сегодня, 13:57
Провал образовался на проезжей части 2-го проезда Айвазовского в Краснодаре
«Мы не можем вас оставить»
26 февраля, 16:10
«Мы не можем вас оставить»
Репортаж с Бугазской косы, где волонтеры сгоревшего штаба «Шлагбаум» продолжают спасать побережье от мазута

Реклама на сайте