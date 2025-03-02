Японский сад объявил расписание мастер-классов на следующую неделю
Стало известно, какие мастер-классы пройдут в Японском саду парка «Краснодар» 9 марта
Администрация парка «Краснодар» обнародовала расписание мероприятий на первую половину марта. На следующее воскресенье, 9 марта, запланированы два творческих мастер-класса (14+).
В 11 утра всех желающих научат изготавливать «хина нингё» ‒ декоративную открытку с элементами оригами для поздравления с Женским днем.
На 15:00 запланирован мастер-класс по живописи под названием «Магнолия».
Билеты на мастер-класс дают, помимо прочего, возможность пройти в Японский сад без очереди.
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Отметим, что на момент публикации новости еще оставались билеты на мастер-класс «Роспись кошачьей маски», который начнется 2 марта в 15:00.
Ранее Юга писали о том, чем еще можно заняться 2 марта в Краснодаре и Абрау-Дюрсо.