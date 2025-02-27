Японский сад Краснодара в мороз и снег. Делимся фотографиями локации

Краснодарский край

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  • © Фото Марии Журавлевой
    © Фото Марии Журавлевой

В Японском саду сейчас особенно спокойно и малолюдно, а у входа нет очередей

16 февраля в Краснодаре прошел очередной снегопад, однако спустя десять дней снег так и не растаял, а морозы лишь усилились.

26 февраля редактор Юга.ру Мария Журавлева заглянула в Японский сад, чтобы увидеть, как выглядит популярная локация зимой и есть ли в такую погоду очереди.

Зимняя сказка в середине февраля:

Вечером около 17:00 очередей у входа в Японский сад не было. Можно легко взять свободный QR-код в инфомате и пройти в сад.

  • © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
  • © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
  • © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
  • © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
  • © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
  • © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

Дорожки в Японском саду расчищают от снега и наледи, однако местами все равно скользко. А к объектам, к которым нужно пробираться по каменным тропам, проход закрыли.

Водопады в саду не замерзли, хотя местами они покрылись льдом. У озер также есть тонкая корка льда, а на зданиях появились сосульки.

  • © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
  • © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
  • © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
  • © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
  • © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
  • © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

Недалеко от Пагоды Тахото и Большого водопада Отаки строят новое здание. Пока неизвестно, что будет внутри. Также закрыт дом для медитаций, в помещении идет ремонт.

  • © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

Как писали Юга.ру, в Японском саду Краснодара в первые выходные весны пройдут мастер-классы по рисованию.

Краснодар парк «Краснодар» Погода Фотография Японский сад

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