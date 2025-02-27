Японский сад Краснодара в мороз и снег. Делимся фотографиями локации

В Японском саду сейчас особенно спокойно и малолюдно, а у входа нет очередей

16 февраля в Краснодаре прошел очередной снегопад, однако спустя десять дней снег так и не растаял, а морозы лишь усилились. 26 февраля редактор Юга.ру Мария Журавлева заглянула в Японский сад, чтобы увидеть, как выглядит популярная локация зимой и есть ли в такую погоду очереди.

Вечером около 17:00 очередей у входа в Японский сад не было. Можно легко взять свободный QR-код в инфомате и пройти в сад.

Дорожки в Японском саду расчищают от снега и наледи, однако местами все равно скользко. А к объектам, к которым нужно пробираться по каменным тропам, проход закрыли.

Водопады в саду не замерзли, хотя местами они покрылись льдом. У озер также есть тонкая корка льда, а на зданиях появились сосульки.