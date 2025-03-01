В краснодарском музее научат распознавать эмоции

Краснодарский край

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  • © Скриншот публикации на сайте Музея им. Коваленко, Kovalenkomuseum.ru
    © Скриншот публикации на сайте Музея им. Коваленко, Kovalenkomuseum.ru

Мастер-класс по совершенствованию эмоционального интеллекта пройдет 2 марта в художественном музее имени Коваленко

В воскресенье, 2 марта, в Краснодарском художественном музее имени Коваленко состоится мастер-класс под названием «Эмоции в искусстве» (возрастное ограничение 12+). Вести занятие будет Татьяна Папета, основатель Школы эмоциональной грамотности. Вот некоторые вопросы, ответы на которые будут даны по ходу мастер-класса:
· Как точно распознать, что именно человек чувствует?
· Что полезного дают нам эмоции?
· Как выражать эмоции так, чтобы тебя поняли правильно?

«Каждый участник потренирует свой навык выражения и распознавания эмоций. И в этом нам помогут картины!», говорится в анонсе мероприятия.

Больше подробностей — на сайте музея. Участие платное.

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