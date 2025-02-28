В Абрау-Дюрсо на Масленицу сожгут чучело и покажут шоу ходулистов. Что еще в программе?
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Центр туризма «Абрау-Дюрсо» опубликовал программу празднования Масленицы. Праздник пройдет 2 марта на площади Александра II.
С 10:00 до 20:00 будет работать фудкорт с традиционными блинами и уличные фотозоны, с 10:00 начнется развлекательная программа с ведущим и диджеем.
Ярмарка, театр огня, диджеи и блинчики:
Организаторы сообщили, что запланировано несколько концертов. В 13:00 выступит кубанский казачий квартет «Кумовья», в 15:00 — местный фольклорный коллектив, а в 18:00 — хаус-проект с фолковыми мотивами и сказочными сюжетами «Белолуна».
В программе также народные игры, соревнования и мастер-классы. С 12:00 до 17:00 пройдут бои подушками на бревне, метания валенок, будут работать тиры, а также пройдет урок по созданию масленичных кукол. Детей будут развлекать аниматоры.
С 16:00 начнется двухчасовое шоу ходулистов, а в 19:00 выступит театр огня «Калипсо». После шоу на территории сожгут чучело Масленицы.