В Абрау-Дюрсо на Масленицу сожгут чучело и покажут шоу ходулистов. Что еще в программе?

Узнали, как пройдут проводы зимы на берегу озера Абрау под Новороссийском

С 10:00 до 20:00 будет работать фудкорт с традиционными блинами и уличные фотозоны, с 10:00 начнется развлекательная программа с ведущим и диджеем.

Организаторы сообщили, что запланировано несколько концертов. В 13:00 выступит кубанский казачий квартет «Кумовья», в 15:00 — местный фольклорный коллектив, а в 18:00 — хаус-проект с фолковыми мотивами и сказочными сюжетами «Белолуна».

В программе также народные игры, соревнования и мастер-классы. С 12:00 до 17:00 пройдут бои подушками на бревне, метания валенок, будут работать тиры, а также пройдет урок по созданию масленичных кукол. Детей будут развлекать аниматоры.

С 16:00 начнется двухчасовое шоу ходулистов, а в 19:00 выступит театр огня «Калипсо». После шоу на территории сожгут чучело Масленицы.