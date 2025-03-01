В хуторе Ленина изменились маршруты двух автобусов
С 1 марта автобусы №№ 161А и 189А будут ездить по хутору Ленина немного другим путем
Пресс-служба мэрии Краснодара объявила о том, что с 1 марта немного меняются маршруты следования автобусов №161А («Краснодарская ТЭЦ — хутор Ленина — садоводческие товарищества хутора Ленина») и №189А («Краснодарская ТЭЦ — хутор Ленина»).
Автобус №161А отныне будет следовать по улице Обрезной до Молодежной без заезда на Курганную и Бригадную.
У автобуса №189А убрали поворот на Обрезную, и теперь от Обрезной до Курганной маршрут будет следовать по Бригадной, а не по Мичурина, как раньше. Также при поездке по направлению от ТЭЦ к хутору Ленина добавили заезд к коттеджному посёлку «Новый» по улице Рублёво-Успенской.
Ранее стало известно об изменении расписания нескольких электричек в Краснодарском крае в период со 2 по 16 марта, а большегрузным автомобилям в феврале запретили ездить по двум кубанским путепроводам.