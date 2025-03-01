В хуторе Ленина изменились маршруты двух автобусов

С 1 марта автобусы №№ 161А и 189А будут ездить по хутору Ленина немного другим путем

Пресс-служба мэрии Краснодара объявила о том, что с 1 марта немного меняются маршруты следования автобусов №161А («Краснодарская ТЭЦ — хутор Ленина — садоводческие товарищества хутора Ленина») и №189А («Краснодарская ТЭЦ — хутор Ленина»).

Автобус №161А отныне будет следовать по улице Обрезной до Молодежной без заезда на Курганную и Бригадную.