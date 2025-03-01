В хуторе Ленина изменились маршруты двух автобусов

Краснодарский край

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  • Угол улиц Бригадной и Обрезной в хуторе Ленина © Скриншот сайта Google.com/maps
    Угол улиц Бригадной и Обрезной в хуторе Ленина © Скриншот сайта Google.com/maps

С 1 марта автобусы №№ 161А и 189А будут ездить по хутору Ленина немного другим путем

Пресс-служба мэрии Краснодара объявила о том, что с 1 марта немного меняются маршруты следования автобусов №161А («Краснодарская ТЭЦ — хутор Ленина — садоводческие товарищества хутора Ленина») и №189А («Краснодарская ТЭЦ — хутор Ленина»).

Автобус №161А отныне будет следовать по улице Обрезной до Молодежной без заезда на Курганную и Бригадную.

  • Изменения в маршруте краснодарского автобуса №161А © Скриншот публикации на сайте мэрии Краснодара, Krd.ru
    Изменения в маршруте краснодарского автобуса №161А © Скриншот публикации на сайте мэрии Краснодара, Krd.ru

У автобуса №189А убрали поворот на Обрезную, и теперь от Обрезной до Курганной маршрут будет следовать по Бригадной, а не по Мичурина, как раньше. Также при поездке по направлению от ТЭЦ к хутору Ленина добавили заезд к коттеджному посёлку «Новый» по улице Рублёво-Успенской.

  • Изменения в маршруте краснодарского автобуса №189А © Скриншот публикации на сайте мэрии Краснодара, Krd.ru
    Изменения в маршруте краснодарского автобуса №189А © Скриншот публикации на сайте мэрии Краснодара, Krd.ru

Ранее стало известно об изменении расписания нескольких электричек в Краснодарском крае в период со 2 по 16 марта, а большегрузным автомобилям в феврале запретили ездить по двум кубанским путепроводам.

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