В двух районах Краснодарского края грузовикам запретили ездить по мостам. Где именно?

Краснодарский край

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  • © Фото user21856044, freepik.com
    © Фото user21856044, freepik.com

Ограничения ввели из-за плохого состояния объектов

18 февраля министр транспорта Краснодарского края Алексей Переверзев запретил грузовикам ездить по двум мостам из-за их плохого состояния. Ограничения начали действовать с 19 февраля.

Первый путепровод находится на участке дороги Приморско-Ахтарск — Садки в районе 5-го километра. По нему теперь нельзя проехать, если масса большегруза превышает 20 тонн.

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Второй мост находится на 25-м километре дороги Славянск-на-Кубани — Крымск. Проехать нельзя грузовикам тяжелее 25 тонн.

В районе мостов и на подъездах к ним установили дорожные знаки. Для объезда рекомендуют использовать дороги А-289 Краснодар-Славянск-на-Кубани — Темрюк, А-290 Новороссийск — Керчь и А-146 Краснодар — Верхнебаканский.

Как писали Юга.ру, В Горячем Ключе на участке трассы М-4 «Дон» ввели реверсивное движение.

Дороги Крымский район Приморско-Ахтарский район Транспорт

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