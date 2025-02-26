В двух районах Краснодарского края грузовикам запретили ездить по мостам. Где именно?
Ограничения ввели из-за плохого состояния объектов
18 февраля министр транспорта Краснодарского края Алексей Переверзев запретил грузовикам ездить по двум мостам из-за их плохого состояния. Ограничения начали действовать с 19 февраля.
Первый путепровод находится на участке дороги Приморско-Ахтарск — Садки в районе 5-го километра. По нему теперь нельзя проехать, если масса большегруза превышает 20 тонн.
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Второй мост находится на 25-м километре дороги Славянск-на-Кубани — Крымск. Проехать нельзя грузовикам тяжелее 25 тонн.
В районе мостов и на подъездах к ним установили дорожные знаки. Для объезда рекомендуют использовать дороги А-289 Краснодар-Славянск-на-Кубани — Темрюк, А-290 Новороссийск — Керчь и А-146 Краснодар — Верхнебаканский.
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