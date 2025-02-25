В Краснодарском крае изменится график движения электричек из-за ремонта путей

Изменится расписание «Ласточек» из Туапсе в Имеретинский курорт и аэропорт Адлера, а также из Сочи до «Роза Хутор»

Компания ОАО «Кубань Экспресс-Пригород» сообщила, что из-за ремонта железнодорожной дороги временно изменится расписание поездов. 2 марта корректировки коснутся электричек, курсирующих по маршрутам Сочи — Роза Хутор, Туапсе — Имеретинский курорт и Туапсе — Аэропорт. Поезд №6107 отправится из Сочи в курорт «Роза Хутор» на 8 минут позже — в 15:14, а прибудет в 16:19 (+6 минут). Состав №6817 поедет из Сочи в Имеретинский курорт на 6 минут позже — в 15:22, а прибудет в 16:10 (+4 минуты).

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Поезд №6826 отправится из Имеретинского курорта на 4 минуты позже — в 16:20, в Сочи пассажиры окажутся в 17:30 (+4 минуты). Состав №6003 поедет из Туапсе в аэропорт Адлера на 14 минут позже — в 8:44. Поезд №6049 отправится из Сочи на 3 минуты позже — в 10:40, а прибудет в аэропорт Адлера в 11:20 (+3 минуты). Кроме того, со 2 по 16 марта по обновленному расписанию будут ходить пригородные поезда, которые следуют по направлениям: Краснодар-1 — Горячий Ключ — Туапсе;

Краснодар — Тимашевская — Староминская;

Староминская — Орловка — Кубанская;

Тихорецкая — Кавказская — Армавир;

Степная — Кущевка — Тихорецкая;

Армавир-2 — Белореченская. Подробности уточняйте на сайте перевозчика. Пассажиров просят планировать поездки с учетом изменений.