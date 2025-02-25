В Краснодарском крае изменится график движения электричек из-за ремонта путей

Краснодарский край

Распечатать

  • © Елена Синеок. ЮГА.ру
    © Елена Синеок. ЮГА.ру

Изменится расписание «Ласточек» из Туапсе в Имеретинский курорт и аэропорт Адлера, а также из Сочи до «Роза Хутор»

Компания ОАО «Кубань Экспресс-Пригород» сообщила, что из-за ремонта железнодорожной дороги временно изменится расписание поездов. 2 марта корректировки коснутся электричек, курсирующих по маршрутам Сочи — Роза Хутор, Туапсе — Имеретинский курорт и Туапсе — Аэропорт.

Поезд №6107 отправится из Сочи в курорт «Роза Хутор» на 8 минут позже — в 15:14, а прибудет в 16:19 (+6 минут).

Состав №6817 поедет из Сочи в Имеретинский курорт на 6 минут позже — в 15:22, а прибудет в 16:10 (+4 минуты).

Ретропоезд вернется на маршрут Туапсе — Сочи — Гагра:

Поезд №6826 отправится из Имеретинского курорта на 4 минуты позже — в 16:20, в Сочи пассажиры окажутся в 17:30 (+4 минуты). Состав №6003 поедет из Туапсе в аэропорт Адлера на 14 минут позже — в 8:44.

Поезд №6049 отправится из Сочи на 3 минуты позже — в 10:40, а прибудет в аэропорт Адлера в 11:20 (+3 минуты).

Кроме того, со 2 по 16 марта по обновленному расписанию будут ходить пригородные поезда, которые следуют по направлениям:

  • Краснодар-1 — Горячий Ключ — Туапсе;
  • Краснодар — Тимашевская — Староминская;
  • Староминская — Орловка — Кубанская;
  • Тихорецкая — Кавказская — Армавир;
  • Степная — Кущевка — Тихорецкая;
  • Армавир-2 — Белореченская.

Подробности уточняйте на сайте перевозчика. Пассажиров просят планировать поездки с учетом изменений.

Как писали Юга.ру, РЖД вновь запустит турпоезд «Жемчужина Кавказа» в южные регионы.

Поезда Ремонт дорог РЖД Сочи Транспорт Туапсинский район

Новости

Краснодарцев приглашают на бесплатную лекцию о фудшеринге. Что это такое?
Власти открыли в Анапе штаб по изучению очистки пляжей от мазута и призвали ученых предлагать свои методы
Активистка призвала митрополита Василия не строить храм в зеленой зоне и рассказала, какие альтернативы краснодарцы предлагали губернатору Кондратьеву
Замерзают водопады, озера и моря. Какие локации Краснодарского края покрылись льдом
В Краснодарском крае изменится график движения электричек из-за ремонта путей
Только 3% россиян хотели бы видеть своим начальником женщину — опрос

Лента новостей

Трясущиеся котики, корндоги, корейский виноград
Сегодня, 14:15
Трясущиеся котики, корндоги, корейский виноград
Где пробовать вирусную азиатскую еду в Краснодаре
В Краснодарском крае из-за налипания мокрого снега возможны обрывы ЛЭП и энергоаварии
Сегодня, 13:23
В Краснодарском крае из-за налипания мокрого снега возможны обрывы ЛЭП и энергоаварии
«Весь экоактивизм ради пиара и показухи»
Вчера, 12:45
«Весь экоактивизм ради пиара и показухи»
Интервью с Ниной Никифоровой, создавшей музей мусора в Геленджике

Реклама на сайте