«Ростелеком» приглашает педагогов на бесплатное обучение в Школе наставников «Изучи интернет»

Координационный центр доменов .RU/.РФ, «Ростелеком» и Академия инновационного образования и развития объявили о наборе в четвертую Школу наставников «Изучи интернет»

Школа наставников «Изучи интернет» — это дополнительная профессиональная программа повышения квалификации для учителей, студентов и аспирантов педагогического профиля и других специалистов, работающих с детьми и молодежью. Школу организовали на базе проекта «Изучи интернет — управляй им». Заявки на участие принимают до 23 марта. Обучение пройдет онлайн в апреле и мае. Программа допобразования позволит получить знания о процессе управления интернетом, его истории и инфраструктуре, интернационализации глобальной сети, а также о новых цифровых технологиях: искусственном интеллекте (ИИ), блокчейне, интернете вещей.

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Специалисты, работающие с детьми и молодежью, узнают правила организации собственной цифровой инфраструктуры и кибербезопасности, повысят квалификацию в области обучения цифровой грамотности, получат навыки интеграции цифровых инструментов (в частности, на основе ИИ) в образовательный процесс и научатся применять правовые нормы и принципы наставничества в работе.

Участники, успешно завершившие обучение в школе, получат удостоверение о повышении квалификации государственного образца, электронный сертификат наставника проекта «Изучи интернет — управляй им» и доступ к сообществу экспертов в области образования.

Начальник проектного отдела Координационного центра доменов .RU/.РФ Ольга Яковлева рассказала, чего ждать от проекта в этом году: «К каждому новому набору Школы наставников мы стараемся собрать отзывы выпускников: узнать, насколько были интересны лекции, устраивает ли подача материала экспертами, каких тем в нашей программе не хватает, в целом — насколько это полезно и интересно. Так, в четвертой школе значительно расширен блок «Кибербезопасность» благодаря экспертам из компании F6 (это российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями), кроме того, появились две темы по запросу наших наставников. Эксперт школы расскажет об использовании ИИ для создания учебных материалов, а также об особенностях, правилах и методиках создания учебного видео. Мы надеемся, что эти мастер-классы помогут педагогам, преподавателям в СПО и вузах трансформировать занятия, сделав их более современными, интерактивными и учитывающими когнитивные способности нынешних учеников — представителей цифровых поколений».

Чтобы подать заявку на обучение, нужно до 23 марта заполнить анкету, прослушать вводную лекцию и выполнить небольшое тестовое задание, по результатам которого организаторы примут решениео зачислении в школу. Обучение бесплатное, количество мест ограничено.



Занятия основной программы начнутся 1 апреля 2025 года и завершатся в июне. Обучение пройдет онлайн на платформах GetCourse и VK. В качестве аттестационного задания участникам школы необходимо создать урок или методические рекомендации по темам прослушанных лекций с использованием инструментария проекта «Изучи интернет — управляй им». Расписание, темы вебинаров и состав экспертов опубликованы на сайте школы.

«Уже более десяти лет проект «Изучи интернет — управляй им» развивается, находя новые способы взаимодействия с аудиторией. Школа наставников — это уникальная возможность для специалистов, работающих с детьми и подростками, стать проводниками в цифровом мире и обеспечить максимальную информационную безопасность подрастающего поколения. Как и в «Ростелекоме», особый акцент сделан на вопросах кибербезопасности. «Студенты» Школы наставников получат необходимые знания и навыки, чтобы помочь своим ученикам безопасно и эффективно использовать возможности интернета, научить их противостоять интернет-преступникам и защищать себя в цифровом пространстве. Программа повышения квалификации поможет также развить интерес детей и подростков к информационным технологиям, превращая их в уверенных пользователей цифровых устройств», — отметила директор департамента внешних коммуникаций и корпоративной социальной ответственности «Ростелекома» Юлиана Соколенко.

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