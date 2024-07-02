Ключ от всего — в твоем смартфоне. Как умные решения обеспечивают безопасность и экономят время жильцов многоквартирных домов в Краснодаре

В 2018 году российские специалисты разработали экосистему цифровых решений для многоквартирных домов «Ростелеком Ключ». Ее пользователи получили возможность просматривать онлайн и архивное видео с камер видеонаблюдения территории ЖК прямо в приложении смартфона, дистанционно открывать и закрывать ворота и шлагбаумы, двери подъезда, калитки и колясочной прямо из смартфона. В Краснодаре первый жилой комплекс с такими опциями появился в 2020 году.

Сегодня «Ключом» на Кубани оборудовано уже 282 многоэтажки. К 2024 году сервис подключили в более чем 290 населенных пунктах России. Изменилось и наполнение «Ключа» — появился умный шлагбаум и ворота, автоматический учет показаний коммунальных услуг. Продукт развивается, и список сервисов растет.

Юга.ру попробовали выяснить, как умные решения «Ростелекома» упрощают повседневную жизнь и обеспечивают безопасность жителей многоквартирных домов. Беседа о возможностях сервиса с директором направления продуктового офиса «Умный дом» Дмитрием Андреевым прошла на форуме недвижимости «Движение» в Сочи.

Как «Ростелеком Ключ» обеспечивает безопасность жителей и экономит их время? Базовый набор «Ключа» включает умный домофон, который обеспечивает вход на территорию ЖК, подъезда и колясочных, умный шлагбаум (ворота), придомовое и лифтовое видеонаблюдение, а также автоматический сбор показаний приборов учета коммунальных услуг и их передачу в управляющую организацию. Дополнительные сервисы, такие как открытие домофона по распознаванию лица или аналитику свободных мест на парковках, можно подключать и отключать прямо в мобильном приложении «Ключ», просто поставив галочку.

Центральное место в системе занимает умный домофон. С помощью Face ID он идентифицирует жителей квартиры и открывает им дверь — самостоятельно в приложение можно загрузить до пяти фотографий членов своей семьи. А если собственнник не хочет использовать мобильное приложение, в квартире можно установить видеомонитор, который транслирует аудио и видео прямо с домофона на подъезде или калитке. Так что владелец квартиры всегда может проверить, кто звонит в домофон, и удаленно открыть дверь.

Умный домофон системы «Ростелеком Ключ» © Фото пресс-службы «Ростелекома»

© Фото пресс-службы «Ростелекома»

«Домофон открывается и с мобильного приложения, и с обычного брелока, и по временному коду. Последний жильцы могут генерировать в приложении для пропуска гостей или, например, курьеров и медперсонала», — поясняет Дмитрий Андреев.

Другой элемент системы — умный шлагбаум (ворота) — можно открыть не только из приложения, но и путем распознавания номера авто. Также сервис позволяет пропускать спецтранспорт (авто полиции, скорой, МЧС с проблесковыми маячками) без привлечения жителей или охраны. А для гостей или курьеров можно генерировать временный код на проезд, что крайне удобно.

Благодаря видеокамерам на территории жилого комплекса собственники могут из любой точки мира следить за происходящим онлайн или просматривать архивные записи. Последние хранятся в безопасном облаке «Ростелекома». Видеонаблюдение можно дополнить мониторингом свободных парковочных мест в приложении. Услуга особенно актуальна в городах-миллионниках. Ведь последнее, чем хочется заниматься после долгого рабочего дня, — тратить время и нервы, наматывая «круги почета» вокруг дома.

© Фото пресс-службы «Ростелекома»

Видеонаблюдение системы «Ростелеком Ключ» © Фото пресс-службы «Ростелекома»

В топе популярных функций сервиса, по словам Андреева, оказалась и телеметрия — автоматический учет показаний коммунальных услуг. «Ключ» снимает и передает показания приборов общедомового пользования в управляющую компанию, а жильцы просто получают на руки готовую квитанцию.

Связующее звено всех умных решений — стабильное покрытие интернетом. Наряду с современными запросами безопасности и экономии времени «Ростелеком Ключ» сервис помогает решать спорные бытовые вопросы, например, брошенные в подъезде коляски, не донесенный до урны мусор, отсутствие в рабочее время специалистов управляющей компании и другие. Этому способствует доступ к камерам видеонаблюдения с архивом прямо в телефоне.

© Фото пресс-службы «Ростелекома»

© Фото пресс-службы «Ростелекома»

Что делать, если у человека нет смартфона или ему сложно пользоваться приложением?

Эксперт отмечает, что, по статистике, всё больше людей разных возрастов пользуются приложением. По количеству зарегистрированных в нем жильцов Краснодар занимает 5 место в стране. Но если цифровые сервисы по каким-либо причинам недоступны для человека, компания предложит более привычные ему приспособления. Например, для открытия дверей достаточно обычного магнитного ключа. В квартире можно установить видеомонитор, на котором будет видно и слышно звонящего в домофон.

Выбор между умными или аналоговыми решениями всегда остается за жильцом, поясняет Андреев. При этом сотрудники компании готовы помочь разобраться, как устроено приложение, и постоянно работают над удобством его интерфейса.

Бывает и так, что собственнику в силу, например, возраста сложно освоить приложение, но умные услуги для него важны. Тогда он может обратиться за помощью к родственникам или знакомым — они помогут установить приложение «Умный дом» на телефон и пройти авторизацию через выданный магнитный ключ, просто наведя камеру смартфона на штрих-код ключа.

Как подключить «Ростелеком Ключ»? Подключение услуги «Ростелеком Ключ» возможно как в новостройке, так и во вторичном жилом доме — достаточно провести собрание собственников и передать коллективное заявление в управляющую компанию. Последняя в свою очередь заключит договор с «Ростелекомом», после чего у жителей появятся шлагбаум, домофон и камера видеонаблюдения, управляемые из приложения.

Собственникам вручают специальные магнитные ключи от домофона для первой авторизации в мобильном приложении. Дополнительные ключи можно приобрести в управляющей компании либо на маркетплейсах Ozon и Wildberries. Затем их нужно активировать: в мобильном приложении в разделе «Добавление ключа» навести камеру смартфона на специальный штрих-код ключа от «Ростелекома». Дополнительные опции можно тестировать и подключать индивидуально.

© Фото пресс-службы «Ростелекома»

«Мы устанавливаем наши системы не только в новостройках, но и во вторичном жилье. В последних у многих жителей есть стационарные телефонные трубки, которые проходят по проводному медному кабелю. Их тоже можно подключить к нашей системе. Если человек подходит к такому домофону, собственник квартиры может открыть двери с помощью кнопки на трубке. Более современный стандарт — информационный домофон с sip-монитором, который показывает видео и транслирует аудио с домофона и калитки. Преимущества такого решения — интерактивность и подключение по интернет-кабелю, что буквально позволяет установить монитор в любой точке квартиры, а не только возле входной двери», — говорит Андреев.

Как компания обслуживает установленные умные решения? «Прежде всего, предупреждая возможные поломки. Чтобы исключить пробелы в обеспечении безопасности жителей, оборудование должно работать стабильно. Поэтому его мы предварительно тестируем в лаборатории. Это дает нам уверенность, что оно будет работать и при экстремальных морозах в Якутии, и при высоких температурах на юге страны. Для удобства жителей у нас есть телефон поддержки для обращений в формате единого окна и чат в мобильном приложении. А для управляющих компаний работает отдельная вип-линия поддержки. Мы не планируем останавливаться на этом и работаем на перспективу. Самое важное наше преимущество в том, что мы рассчитываем не только масштабировать сервис и расширять географию его использования, но и качественно его обслуживать», — подытожил Андреев.

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В заключении беседы спикер подчеркнул, что интерес россиян к услугам «Ростелекома», в том числе к «Ключу», растет во многих регионах страны. Особенно там, где появляется все больше новостроек, — в первую очередь в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре. Поэтому в фокусе внимания компании не только создание умных сервисов для безопасного и комфортного проживания, но и активная работа над их обслуживанием в будущем.