Властям Краснодарского края поручили засыпать пляжи Анапы чистым песком

Это единственный способ привести пляжи в безопасное состояние к летнему сезону

18 февраля вице-премьер Виталий Савельев сообщил, что правительство поручило администрации Краснодарского края заменить загрязненный песок на пляжах Анапы. «По мнению Роспотребнадзора, это единственный способ приведения пляжей в нормативное состояние в этом сезоне», — заявил Савельев. По предварительной оценке, предстоит восстановить 280 га территории пляжей. Объем чистого нового песка составляет порядка 840 тыс. куб. Это в четыре раза больше, чем было убрано.

Вместо Анапы туристы стали бронировать Геленджик: К лету отдых там подорожает на 20% и больше

Привозить чистый кварцевый песок собираются из трех месторождений вблизи Анапы. Их выбирали по качеству и запасам материала. До 1 марта специалисты Роспотребнадзора проведут предварительную оценку соответствия 139 пляжей и зон отдыха санитарным требованиям. 19 февраля МЧС России отчиталось, что у берегов Анапы собрали больше 186,8 тыс. тонн загрязненного песка и грунта. На площадки временного хранения вывезли 144,7 тыс. тонн, просеяли вибрационной установкой — 31,2 тыс. тонн.