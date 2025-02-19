Властям Краснодарского края поручили засыпать пляжи Анапы чистым песком

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Это единственный способ привести пляжи в безопасное состояние к летнему сезону

18 февраля вице-премьер Виталий Савельев сообщил, что правительство поручило администрации Краснодарского края заменить загрязненный песок на пляжах Анапы.

«По мнению Роспотребнадзора, это единственный способ приведения пляжей в нормативное состояние в этом сезоне», — заявил Савельев.

По предварительной оценке, предстоит восстановить 280 га территории пляжей. Объем чистого нового песка составляет порядка 840 тыс. куб. Это в четыре раза больше, чем было убрано.

Вместо Анапы туристы стали бронировать Геленджик:

Привозить чистый кварцевый песок собираются из трех месторождений вблизи Анапы. Их выбирали по качеству и запасам материала.

До 1 марта специалисты Роспотребнадзора проведут предварительную оценку соответствия 139 пляжей и зон отдыха санитарным требованиям.

19 февраля МЧС России отчиталось, что у берегов Анапы собрали больше 186,8 тыс. тонн загрязненного песка и грунта. На площадки временного хранения вывезли 144,7 тыс. тонн, просеяли вибрационной установкой — 31,2 тыс. тонн.

Как писали Юга.ру, массовая гибель рыбы произошла в Витязевском лимане под Анапой. 

Анапа Инфраструктура Нефть Пляжи Разлив нефти Черное море Экология

Все материалы по теме:

Новости

Властям Краснодарского края поручили засыпать пляжи Анапы чистым песком
«Не является следствием непосредственной атаки». ЕДДС Краснодара заявила, что смс о ракетной и других опасностях не говорят о реальной опасности
Власти Краснодара разрешили строить на территории маслозавода кафе и магазины
Опровержение новости о заявлении адвоката о фабрикации дела против Алексея Бугаева
Морозы до -19 °С. В ближайшие дни в Краснодарском крае будет еще холоднее
Краснодар оказался на 3 месте по проценту нераспроданных квартир в новостройках

Лента новостей

Реклама на сайте