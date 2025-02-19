Властям Краснодарского края поручили засыпать пляжи Анапы чистым песком
Это единственный способ привести пляжи в безопасное состояние к летнему сезону
18 февраля вице-премьер Виталий Савельев сообщил, что правительство поручило администрации Краснодарского края заменить загрязненный песок на пляжах Анапы.
«По мнению Роспотребнадзора, это единственный способ приведения пляжей в нормативное состояние в этом сезоне», — заявил Савельев.
По предварительной оценке, предстоит восстановить 280 га территории пляжей. Объем чистого нового песка составляет порядка 840 тыс. куб. Это в четыре раза больше, чем было убрано.
Вместо Анапы туристы стали бронировать Геленджик:
Привозить чистый кварцевый песок собираются из трех месторождений вблизи Анапы. Их выбирали по качеству и запасам материала.
До 1 марта специалисты Роспотребнадзора проведут предварительную оценку соответствия 139 пляжей и зон отдыха санитарным требованиям.
19 февраля МЧС России отчиталось, что у берегов Анапы собрали больше 186,8 тыс. тонн загрязненного песка и грунта. На площадки временного хранения вывезли 144,7 тыс. тонн, просеяли вибрационной установкой — 31,2 тыс. тонн.
Как писали Юга.ру, массовая гибель рыбы произошла в Витязевском лимане под Анапой.
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