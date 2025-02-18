Под Анапой массово гибнет рыба. В чем причина и связано ли это с разливом мазута?

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала «KRD_eXplorer» https://t.me/krd_exp/204
    © Скриншот из телеграм-канала «KRD_eXplorer» https://t.me/krd_exp/204

В Витязевском лимане обнаружили массовый мор рыбы. Узнали, что думают местные жители и экологи

В середине февраля в соцсетях появились кадры с мертвыми рыбами. Массовая гибель особей произошла в Витязевском лимане под Анапой. 

Блогер Макс Анапский прокомментировал ситуацию и рассказал, что водоем долгое время пересыхал. Ранее для его подпитки и контроля уровня воды использовали реку Джигу возле поселка Суворов-Черкесский. Однако сейчас, по словам блогера, этим никто не занимается.

Суджукской косе в Новороссийске выдали паспорт памятника природы:

«Ходили слухи, что Витязевский лиман специально осушают для застройки. Тогда как рыба должна мигрировать из лимана в Черное море и обратно соответственно. На Бугазской косе как раз сейчас делают штаб возле гирло, где за этим должны следить, открывать проток в море с помощью ставней», — рассказал Макс Анапский.

Он считает, что необходимо возобновить приток воды из реки Джига в Витязевский лиман и сделать гирло в Черное море. Тогда при морозах рыба будет заранее уходить в море и не погибнет.

Также член экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко заявил «КП» — Кубань», что массовый мор рыбы в лимане не связан с разливом нефти в Черном море:

«Мазут после крушения танкеров не мог попасть в Витязевский лиман, там нет сообщения с Черным морем и выстроена защитная полоса».

Как писали Юга.ру, Роспотребнадзор не нашел проблем в рыбе и морепродуктах из Черного моря. Однако депутат потребовал ограничить вылов.

Анапа Животные Нефть Разлив нефти Рыболовство Черное море Экология

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