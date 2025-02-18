Вместо Анапы туристы стали бронировать Геленджик. К лету отдых там подорожает на 20% и больше
Цены на отели Геленджика заметно вырастут летом 2025 года. Сколько они будут стоить?
17 февраля Ассоциация туроператоров сообщила, что к началу курортного сезона цены на размещение в отелях вырастут более чем на 20% по сравнению с 2024 годом.
В мае номер в трехзвездочном отеле в среднем будет стоить 6,2 тыс. рублей. В июне цена достигнет 11,2 тыс. рублей, а в июле и августе — 13,5 тыс. рублей.
Номер в отеле категории «четыре звезды» в мае можно забронировать за 6,9 тыс. рублей в сутки, а в августе — за 13,3 тыс. рублей. В отелях «пять звезд» проживание в мае обойдется в 23,6 тыс. рублей, а в пик сезона — 31,6 тыс. рублей.
Рост интереса к Геленджику туроператоры частично связывают с разливом мазута в Анапы. По их мнению, туристы не хотят отказываться от летнего отдыха на Черном море, но готовы поменять место.
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Одним из минусов Геленджика туроператоры называют отсутствие крупных гостиниц с системой «все включено». По данным BUTLER Hospitality, всего в Геленджике работают 429 отелей. Из них пятизвездочных всего 8, а больше половины не имеют звездной категории. Туристам также рекомендуют рассмотреть соседние курортные поселки: Кабардинку, Дивноморское, Криницу и Архипо-Осиповку.
Напомним, в летом 2024 года Геленджик посетили 4 млн и почти 100 тыс. отдыхающих. Это в 35 раз больше, чем официальное количество населения. Местные жители жаловались, что город не выдерживает такого наплыва туристов. В июле ежедневно отключали свет и воду, из-за энергоаварий не работали рестораны и атракционы, пляжи были переполнены, а в жилых районах не успевали вывозить мусор.
Как писали Юга.ру, в Геленджике весной 2025 года обещают открыть первый в России винный город.
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