Вместо Анапы туристы стали бронировать Геленджик. К лету отдых там подорожает на 20% и больше

Цены на отели Геленджика заметно вырастут летом 2025 года. Сколько они будут стоить?

17 февраля Ассоциация туроператоров сообщила, что к началу курортного сезона цены на размещение в отелях вырастут более чем на 20% по сравнению с 2024 годом.

В мае номер в трехзвездочном отеле в среднем будет стоить 6,2 тыс. рублей. В июне цена достигнет 11,2 тыс. рублей, а в июле и августе — 13,5 тыс. рублей.

Номер в отеле категории «четыре звезды» в мае можно забронировать за 6,9 тыс. рублей в сутки, а в августе — за 13,3 тыс. рублей. В отелях «пять звезд» проживание в мае обойдется в 23,6 тыс. рублей, а в пик сезона — 31,6 тыс. рублей.