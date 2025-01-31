Туристы стали чаще бронировать туры в Дагестан из-за мазута на побережье Краснодарского края

На лето 2025 году туристы стали бронировать побережье Каспийского моря. Люди выбирают отели Махачкалы, Дербента и Каспийска

В 2024 году россияне планировали поездки в Дагестан за 3-4 месяца, в этом году — за полгода. При этом цены на это направление выросли на 10-20% по сравнению с прошлым годом.

Сразу несколько туроператоров сообщили о резком росте продаж туров на побережье Каспийского моря. В «Мультитур» продажи увеличились в три раза, в FUN&SUN — в два с половиной раза, в АЛЕАН и «Интуристе» — в два раза.

В АТОР рассказали, что для отдыха чаще выбирают июнь, а средняя продолжительность тура — 7-8 дней. Специалисты также отметили, что кроме Махачкалы люди бронируют отели в Каспийске и Дербенте.