Туристы стали чаще бронировать туры в Дагестан из-за мазута на побережье Краснодарского края
На лето 2025 году туристы стали бронировать побережье Каспийского моря. Люди выбирают отели Махачкалы, Дербента и Каспийска
31 января ассоциация туроператоров сообщила, что россияне начали «нетипично активно» бронировать пляжные туры в Дагестан.
В 2024 году россияне планировали поездки в Дагестан за 3-4 месяца, в этом году — за полгода. При этом цены на это направление выросли на 10-20% по сравнению с прошлым годом.
В Дагестане будут брать туристический налог:
Сразу несколько туроператоров сообщили о резком росте продаж туров на побережье Каспийского моря. В «Мультитур» продажи увеличились в три раза, в FUN&SUN — в два с половиной раза, в АЛЕАН и «Интуристе» — в два раза.
В АТОР рассказали, что для отдыха чаще выбирают июнь, а средняя продолжительность тура — 7-8 дней. Специалисты также отметили, что кроме Махачкалы люди бронируют отели в Каспийске и Дербенте.
«Мазутное лето» ожидается в Анапе, Керчи и Севастополе:
Туроператоры считают, что популярность Дагестана связана с экологической катастрофой на побережье Черного моря. Туристы ищут альтернативу для пляжного отдыха летом. Однако, по их мнению, курорты Каспия не заменят Анапу:
«В Дагестане короткий пляжный сезон, менее развитые по сравнению с Анапой номерной фонд, сервис и инфраструктура, почти нет распространенных в Анапе отелей «все включено».
Как писали Юга.ру, загрязненные пляжи Анапы обещают полностью восстановить только к лету 2026 года.