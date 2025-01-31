Туристы стали чаще бронировать туры в Дагестан из-за мазута на побережье Краснодарского края

Дагестан, Краснодарский край

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  • Старая часть Дербента © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Старая часть Дербента © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На лето 2025 году туристы стали бронировать побережье Каспийского моря. Люди выбирают отели Махачкалы, Дербента и Каспийска

31 января ассоциация туроператоров сообщила, что россияне начали «нетипично активно» бронировать пляжные туры в Дагестан. 

В 2024 году россияне планировали поездки в Дагестан за 3-4 месяца, в этом году — за полгода. При этом цены на это направление выросли на 10-20% по сравнению с прошлым годом.

В Дагестане будут брать туристический налог:

Сразу несколько туроператоров сообщили о резком росте продаж туров на побережье Каспийского моря. В «Мультитур» продажи увеличились в три раза, в FUN&SUN — в два с половиной раза, в АЛЕАН и «Интуристе» — в два раза. 

В АТОР рассказали, что для отдыха чаще выбирают июнь, а средняя продолжительность тура — 7-8 дней. Специалисты также отметили, что кроме Махачкалы люди бронируют отели в Каспийске и Дербенте.

«Мазутное лето» ожидается в Анапе, Керчи и Севастополе:

Туроператоры считают, что популярность Дагестана связана с экологической катастрофой на побережье Черного моря. Туристы ищут альтернативу для пляжного отдыха летом. Однако, по их мнению, курорты Каспия не заменят Анапу: 

«В Дагестане короткий пляжный сезон, менее развитые по сравнению с Анапой номерной фонд, сервис и инфраструктура, почти нет распространенных в Анапе отелей «все включено».

Как писали Юга.ру, загрязненные пляжи Анапы обещают полностью восстановить только к лету 2026 года.

Анапа Каспийское море Курорты и туризм Махачкала Нефть путешествия Разлив нефти Черное море Экология

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