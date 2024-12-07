В Геленджике появится первый в России винный город. Узнали название и когда откроется

Он будет выполнен в стиле биотек, где архитектура сохраняет природные формы. На площади в 40 тыс. кв. метров разместятся рестораны, музей вина Льва Голицына, дегустационные залы, винотека, научная лаборатория по изучению свойств вина, школа сомелье и летний кинотеатр.

«Аналогов ему нет. Есть много виноделен. Есть много разных интересных винных мест, но вот такое, чтобы винный город, такой масштаб — много заведений от разных винодельческих хозяйств страны. У создателей проекта есть идеи сделать всё самое лучшее для страны, для российской винодельческой отрасли», — заявил руководитель проекта Дмитрий Левицкий (создатель самого крупного российского гастрономического фестиваля Gastreet).

Город получил название «Белый мыс». Он начнет работать в Геленджике уже весной 2025 года.

Инвестором выступает банк «Россия». Проект полностью коммерческий и не предусматривает привлечение государственного финансирования. Стоимость строительства винного города не называется.