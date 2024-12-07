В Геленджике появится первый в России винный город. Узнали название и когда откроется

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото Павла Незнанова, unsplash.com
    © Фото Павла Незнанова, unsplash.com

В Геленджике создают масштабный проект — винный город (18+)

4 декабря портал «РБК Вино» сообщил, что в Геленджике появится винный город.

Он будет выполнен в стиле биотек, где архитектура сохраняет природные формы. На площади в 40 тыс. кв. метров разместятся рестораны, музей вина Льва Голицына, дегустационные залы, винотека, научная лаборатория по изучению свойств вина, школа сомелье и летний кинотеатр.

Арт-кафе, площадка в виде ручья и морской орган:

«Аналогов ему нет. Есть много виноделен. Есть много разных интересных винных мест, но вот такое, чтобы винный город, такой масштаб — много заведений от разных винодельческих хозяйств страны. У создателей проекта есть идеи сделать всё самое лучшее для страны, для российской винодельческой отрасли», — заявил руководитель проекта Дмитрий Левицкий (создатель самого крупного российского гастрономического фестиваля Gastreet).

Город получил название «Белый мыс». Он начнет работать в Геленджике уже весной 2025 года.

Инвестором выступает банк «Россия». Проект полностью коммерческий и не предусматривает привлечение государственного финансирования. Стоимость строительства винного города не называется.

  • Проект винного города в Геленджике © Скриншот с сайта www.provina.ru
    Проект винного города в Геленджике © Скриншот с сайта www.provina.ru

Как писали Юга.ру, в Геленджике построят курорт за 103 млрд рублей. Там разместят театр водных представлений, яхт-клуб и дайвинг-центр, детскую школу яхтенного спорта, отели и рестораны.

Алкоголь Благоустройство Геленджик Инфраструктура Курорты и туризм отдых Развлечения Строительство

Новости

В Геленджике появится первый в России винный город. Узнали название и когда откроется
Стало известно, какие рестораны Краснодарского края победили в фестивале южной кухни
Краснодарский экоцентр объявил сбор пластиковых игрушек
Год в фотографиях. В Краснодаре состоится какао-вечеринка
Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с экспертами мюзикл «Ла-ла-лэнд»
На пляже Новороссийска установили кабинку для переодевания «Домик моржа»

Лента новостей

Реклама на сайте