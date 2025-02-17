В Краснодаре собирают гуманитарную помощь для сгоревшего в Анапе центра волонтеров. Как помочь?

Экоцентр «Чистая среда» будет собирать гумпомощь до 22 февраля

Предыстория. Вечером 14 февраля в станице Благовещенской под Анапой загорелось здание пансионата «Зенит» и кафе «Sоль». Спустя час огонь перекинулся на соседнее здание штаба волонтеров «Шлагбаум». Сгорело 90% ресурса штаба — гуманитарная помощь и вещи. Краснодарский экоцентр «Чистая среда» сообщил, что запустил сбор гуманитарной помощи для волонтерского штаба «Шлагбаум». Что можно приносить: термоподы, военные термосы, стельки с подогревом, средства защиты (костюмы, очки, респираторы, сапоги резиновые с носком, перчатки), теплую одежду, воду по 19 литров, бензин и солярку в канистрах, продукты длительного хранения.

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Сбор продлится до 22 февраля. Приносить гуманитарную помощь можно ежедневно с 12:00 до 20:00. Экоцентр «Чистая среда» находится по улице Одесской, 48В. Первая и официальная версия, которую озвучила прокуратура Кубани, — пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем. Эколог Георгий Каваносян сообщил новые подробности пожара в штабе «Шлагбаум». По его словам, причина возгорания в неисправной проводке в кафе «Sоль». На момент возгорания заведения было закрыто, пришлось выбивать двери, чтобы начать бороться с огнем. 15 февраля оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что новый волонтерский штаб вместо сгоревшего обустроят на территории «Рыбхоза».