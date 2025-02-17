В Краснодаре собирают гуманитарную помощь для сгоревшего в Анапе центра волонтеров. Как помочь?
Экоцентр «Чистая среда» будет собирать гумпомощь до 22 февраля
Предыстория. Вечером 14 февраля в станице Благовещенской под Анапой загорелось здание пансионата «Зенит» и кафе «Sоль». Спустя час огонь перекинулся на соседнее здание штаба волонтеров «Шлагбаум». Сгорело 90% ресурса штаба — гуманитарная помощь и вещи.
Краснодарский экоцентр «Чистая среда» сообщил, что запустил сбор гуманитарной помощи для волонтерского штаба «Шлагбаум».
Что можно приносить: термоподы, военные термосы, стельки с подогревом, средства защиты (костюмы, очки, респираторы, сапоги резиновые с носком, перчатки), теплую одежду, воду по 19 литров, бензин и солярку в канистрах, продукты длительного хранения.
«Человек абсолютно слеп»:
Сбор продлится до 22 февраля. Приносить гуманитарную помощь можно ежедневно с 12:00 до 20:00. Экоцентр «Чистая среда» находится по улице Одесской, 48В.
Первая и официальная версия, которую озвучила прокуратура Кубани, — пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем. Эколог Георгий Каваносян сообщил новые подробности пожара в штабе «Шлагбаум». По его словам, причина возгорания в неисправной проводке в кафе «Sоль». На момент возгорания заведения было закрыто, пришлось выбивать двери, чтобы начать бороться с огнем.
15 февраля оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что новый волонтерский штаб вместо сгоревшего обустроят на территории «Рыбхоза».
Как писали Юга.ру, суд Краснодарского края оштрафовал на 300 тыс. рублей владельца танкера за разлив мазута. При этом ущерб природе оценивают в десятки миллиардов.
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