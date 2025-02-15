В Анапе сгорел штаб волонтеров, спасающих пляжи от мазута

Вечером 14 февраля МЧС по Краснодарскому краю сообщило , что в станице Благовещенской под Анапой загорелось здание пансионата «Зенит» и кафе «Sоль». Из помещений эвакуировали 26 человек, никто не пострадал. В 19:34 спасатели сообщили, что огонь распространился на площади 1000 кв. метров, через полчаса площадь выросла до 1400 «квадратов». Спустя час после начала пожара краевой оперштаб сообщил, что огонь перекинулся на соседнее здание штаба волонтеров «Шлагбаум». Также сгорел склад с волонтерским снаряжением, удалось вытащить лишь часть вещей. Источник Юга.ру сообщил, что здание штаба начало гореть в 17:30.

«Вот и все, ребята. Столько сил, труда, вложений, нервов. Но это нас не остановит, мы все равно спасем море! 3,5 часа тушат…я смотрю и не верю», — рассказала одна из волонтеров.

Открытое горение ликвидировали в 21:38, а полностью пожар потушили в 22:06. На месте работали 89 пожарных и 29 спецмашин. В прокуратуре Кубани сообщили, что причиной пожара стало «неосторожное обращение с огнем».