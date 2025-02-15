В Анапе сгорел штаб волонтеров, спасающих пляжи от мазута

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншоты видео Инелы Белых
    © Скриншоты видео Инелы Белых

Помимо здания штаба сгорела часть снаряжения волонтеров и гуманитарная помощь

Вечером 14 февраля МЧС по Краснодарскому краю сообщило, что в станице Благовещенской под Анапой загорелось здание пансионата «Зенит» и кафе «Sоль».

Из помещений эвакуировали 26 человек, никто не пострадал. В 19:34 спасатели сообщили, что огонь распространился на площади 1000 кв. метров, через полчаса площадь выросла до 1400 «квадратов».

Спустя час после начала пожара краевой оперштаб сообщил, что огонь перекинулся на соседнее здание штаба волонтеров «Шлагбаум». Также сгорел склад с волонтерским снаряжением, удалось вытащить лишь часть вещей. Источник Юга.ру сообщил, что здание штаба начало гореть в 17:30.

«Вот и все, ребята. Столько сил, труда, вложений, нервов. Но это нас не остановит, мы все равно спасем море! 3,5 часа тушат…я смотрю и не верю»— рассказала одна из волонтеров.

Открытое горение ликвидировали в 21:38, а полностью пожар потушили в 22:06. На месте работали 89 пожарных и 29 спецмашин. В прокуратуре Кубани сообщили, что причиной пожара стало «неосторожное обращение с огнем».

  • Как выглядел штаб до пожара © Фото Полины Безверховой
    Как выглядел штаб до пожара © Фото Полины Безверховой
  • © Фото Полины Безверховой
    © Фото Полины Безверховой
  • © Фото Полины Безверховой
    © Фото Полины Безверховой

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае 5 февраля загорелась нефтебаза после атаки БПЛА.

Анапа Волонтеры Пожары Происшествия Разлив нефти

Все материалы по теме:

Новости

В Анапе сгорел штаб волонтеров, спасающих пляжи от мазута
Краснодарцев приглашают на бесплатную лекцию о традиционных текстильных ремеслах Кубани
В Краснодаре пройдет бесплатная выставка Ларисы Блохиной
Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с критиком фильм «Кончится лето» c Юрой Борисовым
«Два шота эспрессо — и тебя колбасит». В Краснодаре и Сочи появились кофе-рейвы
Снежные выходные. Узнали, какая погода будет в Краснодарском крае в ближайшие дни

Лента новостей

Славянский след в османском дворце
Вчера, 17:40
Славянский след в османском дворце
Как сериал «Великолепный век» связан с югом России
В марте из Ростова-на-Дону запустят автобусы в турецкую Аланью
13 февраля, 12:29
В марте из Ростова-на-Дону запустят автобусы в турецкую Аланью
Сколько стоит билет?
Дубайский шоколад в Краснодаре
13 февраля, 16:50
Дубайский шоколад в Краснодаре
Где купить оригинальную и недорогую версии вирусной сладости

Реклама на сайте