«Человек абсолютно слеп». Художница создала фотопроект об экологической катастрофе в Краснодарском крае

Фотограф из Санкт-Петербурга сделала серию фотографий о разливе нефти в Черном море. Работы раскритиковали волонтеры

6 февраля фотограф из Санкт-Путербурга Алиса Ми опубликовала серию фоторабот, сделанных в Анапе. Девушка провела там две недели и была волонтером в стационаре, спасая замазученных птиц.

«Все лица героев закрыты. Этим я хотела показать, что человек, по вине которого произошла трагедия, абсолютно слеп. Такой человек уничтожает все вокруг. Я хотела как раз создать агрессивные, бездушные образы», — рассказала Алиса экологу Георгию Каваносяну.

В проекте участвовали волонтеры — кто-то непосредственно был в кадре, кто-то создавал реквизит, например, птицу.

Девушка вернулась в Санкт-Петербург, но считает, что тема экологии для нее не закрыта. Она собирается пойти волонтером на сортировку мусора. Возможно, этот опыт даст ей новую пищу для творчества.

В комментариях к посту люди пишут, что Алиса обвиняет в трагедии слепых людей, но есть конкретные виновники. Приводим некоторые публикации: