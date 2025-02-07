«Человек абсолютно слеп». Художница создала фотопроект об экологической катастрофе в Краснодарском крае
Фотограф из Санкт-Петербурга сделала серию фотографий о разливе нефти в Черном море. Работы раскритиковали волонтеры
6 февраля фотограф из Санкт-Путербурга Алиса Ми опубликовала серию фоторабот, сделанных в Анапе. Девушка провела там две недели и была волонтером в стационаре, спасая замазученных птиц.
«Все лица героев закрыты. Этим я хотела показать, что человек, по вине которого произошла трагедия, абсолютно слеп. Такой человек уничтожает все вокруг. Я хотела как раз создать агрессивные, бездушные образы», — рассказала Алиса экологу Георгию Каваносяну.
В проекте участвовали волонтеры — кто-то непосредственно был в кадре, кто-то создавал реквизит, например, птицу.
Девушка вернулась в Санкт-Петербург, но считает, что тема экологии для нее не закрыта. Она собирается пойти волонтером на сортировку мусора. Возможно, этот опыт даст ей новую пищу для творчества.
В комментариях к посту люди пишут, что Алиса обвиняет в трагедии слепых людей, но есть конкретные виновники. Приводим некоторые публикации:
- «Непонятно, почему виновники трагедии на этих фото слились в одно с волонтерами».
- «Соглашусь. Виновен же не какой-то абстрактный «человек», а вполне конкретные организации и должностные лица».
- «Вопрос, кто виноват и что делать, никогда не перестанет быть актуальным. Когда автор пишет «виноваты слепые люди», то это такая абстракция, что виноватых нет. За этой конкретной экокатастрофой стоят определенные фамилии».
- «Мне кажется, что волонтеры не очень рады выступать в виде жестоких и «слепых» людей на съемках».
Как писали Юга.ру, разлившийся в Черном море мазут принадлежал «Роснефти». Ущерб окружающей среде оценивают в 33,4 млрд рублей.
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