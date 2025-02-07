«Человек абсолютно слеп». Художница создала фотопроект об экологической катастрофе в Краснодарском крае

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Алиса снимает и рассказывает»
    © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Алиса снимает и рассказывает»

Фотограф из Санкт-Петербурга сделала серию фотографий о разливе нефти в Черном море. Работы раскритиковали волонтеры

6 февраля фотограф из Санкт-Путербурга Алиса Ми опубликовала серию фоторабот, сделанных в Анапе. Девушка провела там две недели и была волонтером в стационаре, спасая замазученных птиц.

Читайте также:

«Все лица героев закрыты. Этим я хотела показать, что человек, по вине которого произошла трагедия, абсолютно слеп. Такой человек уничтожает все вокруг. Я хотела как раз создать агрессивные, бездушные образы», — рассказала Алиса экологу Георгию Каваносяну.

В проекте участвовали волонтеры — кто-то непосредственно был в кадре, кто-то создавал реквизит, например, птицу.

Девушка вернулась в Санкт-Петербург, но считает, что тема экологии для нее не закрыта. Она собирается пойти волонтером на сортировку мусора. Возможно, этот опыт даст ей новую пищу для творчества.

В комментариях к посту люди пишут, что Алиса обвиняет в трагедии слепых людей, но есть конкретные виновники. Приводим некоторые публикации:

  • «Непонятно, почему виновники трагедии на этих фото слились в одно с волонтерами».
  • «Соглашусь. Виновен же не какой-то абстрактный «человек», а вполне конкретные организации и должностные лица».
  • «Вопрос, кто виноват и что делать, никогда не перестанет быть актуальным. Когда автор пишет «виноваты слепые люди», то это такая абстракция, что виноватых нет. За этой конкретной экокатастрофой стоят определенные фамилии».
  • «Мне кажется, что волонтеры не очень рады выступать в виде жестоких и «слепых» людей на съемках».

Как писали Юга.ру, разлившийся в Черном море мазут принадлежал «Роснефти». Ущерб окружающей среде оценивают в 33,4 млрд рублей.

Животные Искусство Нефть Разлив нефти Черное море

Все материалы по теме:

Новости

Аэропорт Сухума принял самолет из Москвы впервые за 30 лет
В Краснодаре в новом переходе на Красных Партизан закрыли лифт. Как им пользоваться пожилым и людям с инвалидностью?
«Человек абсолютно слеп». Художница создала фотопроект об экологической катастрофе в Краснодарском крае
В Краснодарском крае за порядком на мусорных площадках будет следить нейросеть
В Краснодаре за 58,5 млн рублей отремонтируют Новый театр кукол
В Краснодаре 7 февраля будут отключать электричество. В списке снова много адресов

Лента новостей

Реклама на сайте