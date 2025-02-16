В Краснодаре ограничили проезд по улице Московской до 18 февраля. На каком участке?

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру

На улице Московской в сторону Солнечной организовали реверсивное движение

15 февраля администрация Краснодара сообщила, что на участке улицы Московской ограничили проезд. Реверс ввели между домами №84 и 90 в сторону улицы Солнечной до 18 февраля.

На этом участке улицы рабочие устанавливают дополнительное насосное оборудование. 

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Напомним, что ремонт коллектора на Московской стартовал 3 января. Первый этап планируют завершить в конце февраля, параллельно с 16 февраля начнется второй этап. Работы должны завершить 24 марта. В этот период специалисты заменят более 600 метров трубопровода и установят девять новых колодцев. Абонентов переключат на новую сеть.

На третьем этапе — с 8 марта по 30 апреля — специалисты заменят последний участок коллектора.

Как писали Юга.ру, коллектор на Московской в Краснодаре будут ремонтировать четыре месяца. Работы оценили в 200 млн рублей.

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В Краснодаре ограничили проезд по улице Московской до 18 февраля. На каком участке?
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