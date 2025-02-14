В Краснодаре школьникам запретили отмечать День святого Валентина

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

Школьников Краснодара призвали не праздновать День всех влюбленных

14 февраля телеграм-канал «Осторожно, новости» опубликовал скриншот сообщения из чата школы № 102 в Губернском микрорайоне Краснодара. Накануне Дня святого Валентина родителей предупредили, что детям запрещено его праздновать.

В сообщении также говорится, что нельзя упоминать и использовать любую атрибутику «праздника не нашей субкультуры». Распоряжение поступило от администрации учебного заведения.

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Напомним, в 2017 году губернатор Краснодарского края Кондартьев заявил, что регион победил валентинки и хэллоуинки. 

В 2023 году школьников Анапы и студентов Краснодара призвали не праздновать День святого Валентина. В том же году губернатор Севастополя предложил слать письма солдатам вместо обмена валентинками.   

Как писали Юга.ру, в Краснодаре утвердили «Этический кодекс» горожанина.

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