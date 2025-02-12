В парке «Краснодар» начали убирать новогодние украшения. Какая иллюминация пока останется?

Пресс-служба парка «Краснодар» сообщила , что 10 февраля на территории начали убирать новогодние украшения. При этом жители и гости города еще могут увидеть зимний шалфей в Террасированном саду, арку и растения на входе в «Парк облаков».

Отметим, что шалфей установили в парке «Краснодар» в ноябре 2024 года. Искусственные растения несколько лет подряд высаживают на клумбах, где в теплое время года растут живые. Когда на улице темнеет, декорация горит сиреневым цветом.



Арка на входе в «Парк облаков» появилась в середине декабря. Жители назвали ее «сказочным загадочным тоннелем» и захотели загадать там желание или встретить Новый год. Редакции Юга.ру арка напомнила украшения на Александровском бульваре, где на праздниках собирались толпы людей.



Также администрация парка пока решила оставить красно-желтого дракона в Японском саду. Мифическое существо «живет» в зеркальном пруду Кагамиикэ. Впервые дракона установили в 2023 году. Он простоял в Японском саду до весны.