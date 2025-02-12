В парке «Краснодар» начали убирать новогодние украшения. Какая иллюминация пока останется?

Краснодарский край

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  • © Фото Олеси Шубиной, Юга.ру
    © Фото Олеси Шубиной, Юга.ру

В парке «Краснодар» начали демонтировать праздничную иллюминацию. Жители еще могут на нее посмотреть

Пресс-служба парка «Краснодар» сообщила, что 10 февраля на территории начали убирать новогодние украшения.

При этом жители и гости города еще могут увидеть зимний шалфей в Террасированном саду, арку и растения на входе в «Парк облаков».

Посетители парка «Краснодар» бросают в пруд с карпами банковские карты:

Отметим, что шалфей установили в парке «Краснодар» в ноябре 2024 года. Искусственные растения несколько лет подряд высаживают на клумбах, где в теплое время года растут живые. Когда на улице темнеет, декорация горит сиреневым цветом.

Арка на входе в «Парк облаков» появилась в середине декабря. Жители назвали ее «сказочным загадочным тоннелем» и захотели загадать там желание или встретить Новый год. Редакции Юга.ру арка напомнила украшения на Александровском бульваре, где на праздниках собирались толпы людей. 

Также администрация парка пока решила оставить красно-желтого дракона в Японском саду. Мифическое существо «живет» в зеркальном пруду Кагамиикэ. Впервые дракона установили в 2023 году. Он простоял в Японском саду до весны.

Как писали Юга.ру, в конце января в краснодарском Японском саду высадили новые деревья.

Краснодар парк «Краснодар» Парки Сергей Галицкий

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