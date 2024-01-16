В Японском саду парка «Краснодар» установили новый арт-объект

Фигуру дракона установят в зеркальном пруду Кагамиикэ. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале парка.

Ранее в парке «Краснодар» на крыше энергоцентра установили «Большой парад планет». Он появился там, где прошлой зимой было дерево жизни, а летом высаживали композицию из цветов по мотивам картины Рене Магритта «Пламя». Стартовой точкой инсталляции является Солнце. От него планеты размещены, как в Солнечной системе. Объект начинается светиться с 16:30.

Как писали Юга.ру, скульптурная композиция «Внутренний ребенок» в парке «Краснодар» вошла в топ-10 арт-объектов страны. Она появилась в городе в апреле 2021 года. Её автором является американский скульптор Кен Келлехер.