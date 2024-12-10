«Прорабатываем вопрос, чтобы исключить дискомфорт». Власти Краснодара обеспокоены желанием горожан полюбоваться иллюминацией

В Краснодаре хотят уменьшить поток людей на улице Красной

Предыстория. В начале декабря в Краснодаре на улице Красной зажгли новогоднюю иллюминацию. Она работает всю ночь. Ее включают вечером, а выключают утром с рассветом. По данным СМИ, украшением города занималась компания Сергея Галицкого. Со дня запуска иллюминации на улице Красной собираются толпы людей. Особенно зашкаливает число желающих посмотреть светящийся Александровский бульвар.

Люди паркуются за несколько кварталов, чтобы оценить украшенный город и сфотографироваться на фоне различных новогодних объектов. Многие даже залезают на светящиеся фигуры, чтобы сделать эффектный снимок. 9 декабря стало известно, что мэрия примет меры, чтобы на бульваре на Красной не было такого столпотворения.

«Мы понимаем, чем ближе новогодние праздники, тем больше людей будет, в том числе и на Красной. Все хотят новогоднего настроения. Мы сейчас с коллегами прорабатываем вопрос, чтобы исключить дискомфорт», — заявила начальница отдела МЦУ городского департамента информационной политики Екатерина Ковельская. Однако о каких именно мерах речь — не уточняется.