В Японском саду парка «Краснодар» на прежнее место вернулся огромный красно-желтый дракон

25 ноября телеграм-канал парка «Краснодар» сообщил, что в Японском саду устанавливают огромную фигуру дракона. Мифическое красно-желтое существо разместится в зеркальном пруду Кагамиикэ.

Впервые дракона там установили в 2023 году. Он простоял в Японском саду до весны.

Напомним, Японский сад перешел на зимнее расписание. В будние дни территория работает с 7:30 до 23:30, а по выходным — с 7:00 до 23:30. Однако зайти в сад можно до 21:30.

В первых числах ноября в парке «Краснодар» началась подготовка к Новому году. Деревья украсили гирляндами, на поляне с араукариями вновь установили большие елочные шары, зимний шалфей «вырос» в Террасированном саду.