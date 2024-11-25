В Японском саду парка «Краснодар» на прежнее место вернулся огромный красно-желтый дракон

Краснодарский край

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  • © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Парк Галицкого Краснодар»
    © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Парк Галицкого Краснодар»

В Японском саду Краснодара вновь установили фигуру дракона

25 ноября телеграм-канал парка «Краснодар» сообщил, что в Японском саду устанавливают огромную фигуру дракона. Мифическое красно-желтое существо разместится в зеркальном пруду Кагамиикэ.

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Впервые дракона там установили в 2023 году. Он простоял в Японском саду до весны.

Напомним, Японский сад перешел на зимнее расписание. В будние дни территория работает с 7:30 до 23:30, а по выходным — с 7:00 до 23:30. Однако зайти в сад можно до 21:30.

В первых числах ноября в парке «Краснодар» началась подготовка к Новому году. Деревья украсили гирляндами, на поляне с араукариями вновь установили большие елочные шары, зимний шалфей «вырос» в Террасированном саду.

Как писали Юга.ру, в парке «Краснодар» под конец ноября начал плодоносить снежноягодник. Необычные белые ягоды могут продержаться на ветвях всю зиму.

Краснодар парк «Краснодар» Парки Японский сад

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