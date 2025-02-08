Бывший краснодарский правозащитник Михаил Беньяш* теперь работает сантехником в Литве. Ранее его лишили адвокатского статуса и признали иноагентом

В интервью «Медузе»** бывший правозащитник отмечает, что решение сменить профессию было вынужденным: после получения статуса иноагента найти работу в России стало практически невозможно. «После того, как меня признали «иностранным агентом» и лишили статуса, передо мной встала угроза голодной смерти. Я пытался ткнуться в пару дверей, мне говорили: «Миш, ты же все понимаешь», — говорит Беньяш*.

«Я просыпаюсь в 06:30, сорок минут еду на автобусе, переодеваюсь в робу, напяливаю каску, беру в руки тяжеленный отбойный молоток и вышибаю дырки в перекрытиях вильнюсовских пятиэтажек. Потом огроменным ключом вырываю ***** [к черту] старые ржавые трубы и меняю их на новые, пластиковые», — рассказывает Беньяш* своим подписчикам.

По словам Беньяша*, сантехником он зарабатывает значительно больше, чем мог бы получать в правозащитной сфере — его базовая ставка составляет 3-3,5 тыс. евро в месяц, а фактический доход может быть выше в зависимости от объема работы. «Я ничего шокирующего для себя сейчас не обнаружил. Единственное, что меня в таких случаях интересует, — это деньги. Если работа оплачивается и если она честная, то это хорошая работа», — отмечает бывший адвокат.

Беньяш* рассказывает, что с новой работой чувствует себя по-настоящему свободным: «Теперь мне не нужно просить или искать денег. Трудовой договор, белая зарплата и стабильность. [...] Не нужен краудфандинг, фандрайзинг и вот это все. Когда я описал новости моей жизни своем другу томящемуся далеко на севере, он ответил: «Я очень рад за тебя, мой друг». Это свобода».

В правозащитной деятельности в нынешних условиях Беньяш* разочаровался. «Я не могу больше. Я просто ненавижу. Я не хочу. [...] Мне эта правозащита очень дорого обошлась. Я потерял гораздо больше, чем многие… Мне разрушили карьеру. Когда я приехал в Вильнюс, у меня был один рюкзак вещей», — признается он.

Беньяш* также призвал других правозащитников, активистов и журналистов в эмиграции последовать своему примеру, потому что «другого пути у нас для нас нет» [Дональд Трамп в день инаугурации заморозил помощь Агентства США по международному развитию (USAID) другим государствам в течение 90 дней; организация финансировала многие НКО и СМИ по всему миру — прим. Юга.ру]. «Я не верю в профессиональный активизм. Профессиональный активизм свидетельствует о деградации и злоупотреблении. Если человек хочет заниматься активизмом, он может заниматься им бесплатно и делать это искренне. [...] Когда я работал адвокатом, привык зарабатывать много. Никакая правозащита, никакой активизм мне этого не даст. Когда я защищал людей [по политически мотивированным статьям], делал это практически бесплатно. Потому что у меня было достаточно денег, чтобы этим заниматься», — отмечает Беньяш*.

В Краснодаре Михаил Беньяш* был известен как правозащитник и адвокат экологов, активистов, участников протестных акций, людей, столкнувшихся с политическим преследованием.