В Краснодаре стоимость реставрации музея Фелицына увеличилась почти в два раза — с 30 до 56 млн рублей

Второй этап ремонта музея Фелицына планируют завершить к концу 2025 года

По ее словам, первый этап работ уже завершен. Специалисты отреставрировали декоративные элементы, кирпичную кладку, двери, окна и ковку. Второй этап должен завершиться к концу 2025 года.

6 февраля заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова сообщила , что посетила музей имени Фелицына и оценила темпы его масштабной реконструкции.

Минькова добавила, что в общей сложности на реконструкцию музея из краевого бюджета выделили 56 млн рублей. Однако первоначальная цена контракта составляла 29,7 млн рублей. Данные об этом были размещены на сайте госзакупок.

Музей Фелицына пока работает в стандартном режиме. Главный вход в здание не изменился. Сейчас там проходит выставка работ грузинского художника-монументалиста Зураба Церетели.