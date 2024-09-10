Краснодарский выставочный зал закрыли на ремонт до августа 2025 года. Где будут проходить выставки?

Краснодарский край

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  • © Фото Александры Аксеновой, Юга.ру
    © Фото Александры Аксеновой, Юга.ру

Выставочный зал на улице Рашпилевской обновят впервые за 35 лет

20 августа министр культуры Виктория Лапина сообщила, что посетила краснодарский краевой выставочный зал. В нем сейчас идет ремонт. 

«Первый за 35-летнюю историю капремонт главной картинной галереи превратит зал в современное выставочное пространство», — заявила Лапина. 

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По её словам, ремонт планируют завершить в августе 2025 года. 10 сентября в Краснодарском краевом выставочном зале порталу Юга.ру подтвердили эту информацию.

«Нас ждет обновление фасада, замена входных групп, пола и потолка, системы освещения и отопления, санитарного узла. В настоящий момент мы работаем на других площадках, ведь нам очень важно оставаться с нашими посетителями, даже когда мы не можем принять их в своих стенах», — сообщили в пресс-службе выставочного зала.

Выставки проходят на следующих площадках: 

  • Выставочный зал Краснодарского отделения Союза художников России (улица Октябрьская, 51);
  • Музейный дворик Краснодарского краевого художественного музея имени Коваленко (улица Красная, 13);
  • галерея «Особнякъ» (улица Фрунзе, 37).
  • © Фото Александры Аксеновой, Юга.ру
    © Фото Александры Аксеновой, Юга.ру
  • © Фото Александры Аксеновой, Юга.ру
    © Фото Александры Аксеновой, Юга.ру

Как писали Юга.ру, в Краснодаре ко Дню города откроют кинотеатр «Болгария» и цветочные часы на Гаврилова.

Искусство Капремонт Краснодар Музеи

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Краснодарский выставочный зал закрыли на ремонт до августа 2025 года. Где будут проходить выставки?
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