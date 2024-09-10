Краснодарский выставочный зал закрыли на ремонт до августа 2025 года. Где будут проходить выставки?
Выставочный зал на улице Рашпилевской обновят впервые за 35 лет
20 августа министр культуры Виктория Лапина сообщила, что посетила краснодарский краевой выставочный зал. В нем сейчас идет ремонт.
«Первый за 35-летнюю историю капремонт главной картинной галереи превратит зал в современное выставочное пространство», — заявила Лапина.
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По её словам, ремонт планируют завершить в августе 2025 года. 10 сентября в Краснодарском краевом выставочном зале порталу Юга.ру подтвердили эту информацию.
«Нас ждет обновление фасада, замена входных групп, пола и потолка, системы освещения и отопления, санитарного узла. В настоящий момент мы работаем на других площадках, ведь нам очень важно оставаться с нашими посетителями, даже когда мы не можем принять их в своих стенах», — сообщили в пресс-службе выставочного зала.
Выставки проходят на следующих площадках:
- Выставочный зал Краснодарского отделения Союза художников России (улица Октябрьская, 51);
- Музейный дворик Краснодарского краевого художественного музея имени Коваленко (улица Красная, 13);
- галерея «Особнякъ» (улица Фрунзе, 37).
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