Краснодарский выставочный зал закрыли на ремонт до августа 2025 года. Где будут проходить выставки?

20 августа министр культуры Виктория Лапина сообщила , что посетила краснодарский краевой выставочный зал. В нем сейчас идет ремонт.

По её словам, ремонт планируют завершить в августе 2025 года. 10 сентября в Краснодарском краевом выставочном зале порталу Юга.ру подтвердили эту информацию.

«Нас ждет обновление фасада, замена входных групп, пола и потолка, системы освещения и отопления, санитарного узла. В настоящий момент мы работаем на других площадках, ведь нам очень важно оставаться с нашими посетителями, даже когда мы не можем принять их в своих стенах», — сообщили в пресс-службе выставочного зала.

Выставки проходят на следующих площадках: