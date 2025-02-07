В Краснодаре за 58,5 млн рублей отремонтируют Новый театр кукол
В Краснодаре проведут капитальный ремонт Нового театра кукол
5 февраля на сайте госзакупок появился обновленный контракт на проведение капитального ремонта Нового театра кукол по улице Ставропольской, 130. Заказчиком выступает творческое объединение «Премьера», готовое выделить на работы 58,5 млн рублей.
Исполнителя определят с помощью электронного аукциона. Он должен будет сделать капитальный ремонт здания, поменять водопровод и канализацию, систему отопления и электроснабжения, установить камеры наблюдения и пожарную сигнализацию, а также утилизировать строительный мусор.
В документах указано, что реконструкцию начнут в 2025 году, а закончат — в октябре 2026 года.
При этом мэр Краснодара Евгений Наумов анонсировал реконструкцию Нового театра кукол еще в марте 2023 года.
«Это место любят краснодарские семьи. Но его тоже нужно приводить в порядок. Капремонта не было очень давно. Поручил приступать к проработке технического задания», — писал тогда градоначальник.
Новый театр кукол расположен в двухэтажном здании площадью 1100 кв. метров с 1993 года. Раньше там находился кинотеатр «Октябрь».
Как писали Юга.ру, в Краснодаре на реставрацию музея имени Фелицына потратят почти 30 млн рублей.