В Краснодаре за 58,5 млн рублей отремонтируют Новый театр кукол

Исполнителя определят с помощью электронного аукциона. Он должен будет сделать капитальный ремонт здания, поменять водопровод и канализацию, систему отопления и электроснабжения, установить камеры наблюдения и пожарную сигнализацию, а также утилизировать строительный мусор.

5 февраля на сайте госзакупок появился обновленный контракт на проведение капитального ремонта Нового театра кукол по улице Ставропольской, 130. Заказчиком выступает творческое объединение «Премьера», готовое выделить на работы 58,5 млн рублей.

В документах указано, что реконструкцию начнут в 2025 году, а закончат — в октябре 2026 года.

При этом мэр Краснодара Евгений Наумов анонсировал реконструкцию Нового театра кукол еще в марте 2023 года.

«Это место любят краснодарские семьи. Но его тоже нужно приводить в порядок. Капремонта не было очень давно. Поручил приступать к проработке технического задания», — писал тогда градоначальник.

Новый театр кукол расположен в двухэтажном здании площадью 1100 кв. метров с 1993 года. Раньше там находился кинотеатр «Октябрь».

Как писали Юга.ру, в Краснодаре на реставрацию музея имени Фелицына потратят почти 30 млн рублей.