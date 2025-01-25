Эмали, рельефы, скульптуры. В Краснодаре откроется выставка работ Зураба Церетели

Краснодарский край

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  • © Скриншот видео из телеграм-канала «Музей имени Е.Д. Фелицына»
    © Скриншот видео из телеграм-канала «Музей имени Е.Д. Фелицына»

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Краснодарский музей имени Фелицына анонсировал на 31 января открытие выставки «Зураб Церетели. Калейдоскоп жизни». Будет представлено больше 50 экспонатов, включая эмали, рельефы и скульптуры.

«Выставка предлагает зрителям погрузиться в уникальное пространство творчества Церетели, где пустоты заполняются яркими мазками, создавая монументальную мозаику эмоций. Каждое произведение — это сложносочиненный мир, который художник открывает для зрителя, увлекая его в путешествие по границам реальности и фантазии», — рассказали организаторы.

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Зураб Церетели — советский, грузинский и российский художник, скульптор, живописец и педагог. Он создал памятник Петру I и монумент «Дружба навеки» в Москве, памятники Сталину, Рузвельту и Черчиллю в Ялте. Кроме того, мастер оформил курортный городок в Адлере и парк «Ривьера» в Сочи. За жизнь создал более 5 тыс. произведений.

Выставка будет работать до 18 мая по улице Гимназической, 67.

Как писали Юга.ру, в кофейне Краснодарского краевого художественного музея имени Коваленко работает выставка «Эфирные лоскуты» Анны Савиной. Зрители смогут увидеть больше 30 коллажей.

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Эмали, рельефы, скульптуры. В Краснодаре откроется выставка работ Зураба Церетели
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