Эмали, рельефы, скульптуры. В Краснодаре откроется выставка работ Зураба Церетели

«Выставка предлагает зрителям погрузиться в уникальное пространство творчества Церетели, где пустоты заполняются яркими мазками, создавая монументальную мозаику эмоций. Каждое произведение — это сложносочиненный мир, который художник открывает для зрителя, увлекая его в путешествие по границам реальности и фантазии», — рассказали организаторы.

Краснодарский музей имени Фелицына анонсировал на 31 января открытие выставки «Зураб Церетели. Калейдоскоп жизни». Будет представлено больше 50 экспонатов, включая эмали, рельефы и скульптуры.

Зураб Церетели — советский, грузинский и российский художник, скульптор, живописец и педагог. Он создал памятник Петру I и монумент «Дружба навеки» в Москве, памятники Сталину, Рузвельту и Черчиллю в Ялте. Кроме того, мастер оформил курортный городок в Адлере и парк «Ривьера» в Сочи. За жизнь создал более 5 тыс. произведений.

Выставка будет работать до 18 мая по улице Гимназической, 67.