В Краснодаре на реставрацию музея имени Фелицына потратят почти 30 млн рублей
В Краснодаре к декабрю 2025 года планируют отреставрировать музей имени Фелицына
Компания «ЮгСтройСервис» займется реставрацией Краснодарского музея-заповедника имени Фелицына. Цена контракта составляет 29,7 млн рублей. Данные об этом размещены на сайте госзакупок. Заказчиком работ выступает администрация культурного учреждения.
Работы займут больше года. Так, подрядчик отреставрирует фасады и воссоздаст столярные изделия, демонтирует фасады, проведет антигрибковую защиту поверхностей, облицует балконную плиту и вывезет строительный мусор.
Краснодарский выставочный зал закрыли на ремонт до августа 2025 года:
Стоимость первого этапа работ (до 5 декабря) составит 11 млн рублей, второго (до 25 декабря) — 6,3 млн рублей, третьего (с 1 января по 26 декабря 2025 года) — 12,2 млн рублей.
Реставрация музея имени Фелицына станет частью преображения зданий на улице Красноармейской. Ранее министр культуры региона Виктория Лапина сообщила, что до конца 2024 года в Краснодаре бывший «Гранд-Отель» Губкиной (улица гимназическая, 69) обретет свой первоначальный исторический облик.
Музей пока работает в стандартном режиме. Главный вход в здание не узменился.
Музей имени Фелицына находится по улице Гимназической, 67. Он является произведением эклектической архитектуры и объектом культурного наследия регионального значения «Дом купцов братьев Х.П. и К.П. Богарсуковых».
Братья Никита, Карп и Христофор Богарсуковы принадлежали к старинному роду константинопольских армян, переселившихся на Кавказ. Строительство двухэтажного особняка началось в 1900 году и заняло всего один год. В нем сохранились уникальная потолочная лепнина и альфрейные росписи.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре реставрируют доходный дом Акулова, который находится на углу улиц Красной и Пушкина. Во время работ в здании обнаружили подземный тоннель.