В Краснодаре на реставрацию музея имени Фелицына потратят почти 30 млн рублей

В Краснодаре к декабрю 2025 года планируют отреставрировать музей имени Фелицына

Работы займут больше года. Так, подрядчик отреставрирует фасады и воссоздаст столярные изделия, демонтирует фасады, проведет антигрибковую защиту поверхностей, облицует балконную плиту и вывезет строительный мусор.

Компания «ЮгСтройСервис» займется реставрацией Краснодарского музея-заповедника имени Фелицына. Цена контракта составляет 29,7 млн рублей. Данные об этом размещены на сайте госзакупок. Заказчиком работ выступает администрация культурного учреждения.

Краснодарский выставочный зал закрыли на ремонт до августа 2025 года:

Стоимость первого этапа работ (до 5 декабря) составит 11 млн рублей, второго (до 25 декабря) — 6,3 млн рублей, третьего (с 1 января по 26 декабря 2025 года) — 12,2 млн рублей.

Реставрация музея имени Фелицына станет частью преображения зданий на улице Красноармейской. Ранее министр культуры региона Виктория Лапина сообщила, что до конца 2024 года в Краснодаре бывший «Гранд-Отель» Губкиной (улица гимназическая, 69) обретет свой первоначальный исторический облик.

Музей пока работает в стандартном режиме. Главный вход в здание не узменился.

Музей имени Фелицына находится по улице Гимназической, 67. Он является произведением эклектической архитектуры и объектом культурного наследия регионального значения «Дом купцов братьев Х.П. и К.П. Богарсуковых».



Братья Никита, Карп и Христофор Богарсуковы принадлежали к старинному роду константинопольских армян, переселившихся на Кавказ. Строительство двухэтажного особняка началось в 1900 году и заняло всего один год. В нем сохранились уникальная потолочная лепнина и альфрейные росписи.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре реставрируют доходный дом Акулова, который находится на углу улиц Красной и Пушкина. Во время работ в здании обнаружили подземный тоннель.