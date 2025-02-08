Вышел трейлер мультфильма «Планктон» из вселенной «Губки Боба»

Появился трейлер мультфильма про одного из главных персонажей «Губки Боба» — злобного и властолюбивого Планктона (12+)

В своем сольнике Планктон разработает новый коварный план по захвату подводного мира. Но его в очередной раз сорвут. В итоге бразды правления в свои руки решает взять жена антагониста — суперкомпьютер Карен.

Стриминговый сервис Netflix опубликовал первый трейлер будущего анимационного фильма про Планктона — одного из главных персонажей мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны».

В один момент она превращается в огромного монстра, угрожающего не только Бикини Боттому, но и всему миру. Планктону придется объединить усилия с его заклятым врагом Губкой Бобом, Патриком Старом и Сэнди Чикс, чтобы остановить ее.

Премьера мультфильма состоится 7 марта на стриминговом сервисе Netflix.

Напомним, в августе 2024 года на экраны вышла анимация «Спасти Бикини-Боттом: Фильм Сэнди Чикс» о приключениях белки из «Губки Боба».