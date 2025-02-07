Появился первый трейлер нового «Мира Юрского периода». О чем седьмая часть франшизы?

В мире

Распечатать

  • Кадр из трейлера к фильму «Мира Юрского периода: Перерождение» © Скриншот видео с youtube-канала Universal Pictures
    Кадр из трейлера к фильму «Мира Юрского периода: Перерождение» © Скриншот видео с youtube-канала Universal Pictures

Появился трейлер фильма «Мира Юрского периода: Перерождение». Это седьмая часть франшизы (16+)

Студия Universal представила первый трейлер фильма «Мир Юрского периода: Возрождение».

Седьмую часть франшизы снял Гарет Эдвардс («Изгой-один: Звёздные войны. Истории»). За сценарий отвечал Дэвид Кепп, написавший текст для оригинальной картины по книжному первоисточнику Майкла Крайтона.

Читайте также:

Группе ученых предстоит исследовать остров близ экватора, где когда-то находилась первая лаборатория. Их основная задача — извлечь генетический материал из трех самых крупных видов динозавров, оставшихся в живых. Прибывшие быстро обнаруживают, что на территории до сих пор обитают неудачные эксперименты. Мутировавшие рептилии стали еще более смертоносными и жаждут крови.

Главные роли исполнили Скарлетт Йоханссон, Джонатан Бейли и Махершала Али. В мировой прокат фильм выйдет 2 июля.

Как писали Юга.ру, состоялась премьера тизера-трейлера фильма ужасов «Пункт назначения: Кровные узы». В первом ролике показали тату-мастера, который умирает от череды случайностей.

Афиша Кино Кинопрокат отдых Развлечения

Новости

«Человек абсолютно слеп». Художница создала фотопроект об экологической катастрофе в Краснодарском крае
В Краснодарском крае за порядком на мусорных площадках будет следить нейросеть
В Краснодаре за 58,5 млн рублей отремонтируют Новый театр кукол
В Краснодаре 7 февраля будут отключать электричество. В списке снова много адресов
Появился первый трейлер нового «Мира Юрского периода». О чем седьмая часть франшизы?
В музее Краснодара покажут фантастический спектакль «Ассист»

Лента новостей

Реклама на сайте