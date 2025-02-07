Появился первый трейлер нового «Мира Юрского периода». О чем седьмая часть франшизы?
Появился трейлер фильма «Мира Юрского периода: Перерождение». Это седьмая часть франшизы (16+)
Студия Universal представила первый трейлер фильма «Мир Юрского периода: Возрождение».
Седьмую часть франшизы снял Гарет Эдвардс («Изгой-один: Звёздные войны. Истории»). За сценарий отвечал Дэвид Кепп, написавший текст для оригинальной картины по книжному первоисточнику Майкла Крайтона.
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