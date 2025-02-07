Появился первый трейлер нового «Мира Юрского периода». О чем седьмая часть франшизы?

Группе ученых предстоит исследовать остров близ экватора, где когда-то находилась первая лаборатория. Их основная задача — извлечь генетический материал из трех самых крупных видов динозавров, оставшихся в живых. Прибывшие быстро обнаруживают, что на территории до сих пор обитают неудачные эксперименты. Мутировавшие рептилии стали еще более смертоносными и жаждут крови.

Главные роли исполнили Скарлетт Йоханссон, Джонатан Бейли и Махершала Али. В мировой прокат фильм выйдет 2 июля.