Вышел первый трейлер новой «Фантастической четверки». Когда премьера?

Marvel представила дебютный трейлер «Фантастической четверки» с подзаголовком «Первые шаги».

Режиссером выступил Мэтт Шекман («ВандаВижен»). В фильме снимались: Педро Паскаль («Последние из нас») в роли Мистера Фантастика, Ванесса Кирби («Наполеон») в роли Невидимой женщины, Джозеф Куинн («Очень странные дела») в роли Человека-факела и Эбон Мосс-Бахрах («Медведь») в роли Существа.

Также среди актеров ленты — Ральф Айнесон, Джулия Гарнер, Пол Уолтер Хаузер, Наташа Лионн и Джон Малкович.