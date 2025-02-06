Вышел первый трейлер новой «Фантастической четверки». Когда премьера?

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  • Кадр из трейлера к фильму «Фантастическая четверка: Первые шаги» © Скриншот видео с Rutube-канала «Кино Трейлеры»
    Кадр из трейлера к фильму «Фантастическая четверка: Первые шаги» © Скриншот видео с Rutube-канала «Кино Трейлеры»

Действие будет происходить в ретрофутуристическом Манхэттене 1960-х годов (16+)

Marvel представила дебютный трейлер «Фантастической четверки» с подзаголовком «Первые шаги».

Режиссером выступил Мэтт Шекман («ВандаВижен»). В фильме снимались: Педро Паскаль («Последние из нас») в роли Мистера Фантастика, Ванесса Кирби («Наполеон») в роли Невидимой женщины, Джозеф Куинн («Очень странные дела») в роли Человека-факела и Эбон Мосс-Бахрах («Медведь») в роли Существа.

Также среди актеров ленты — Ральф Айнесон, Джулия Гарнер, Пол Уолтер Хаузер, Наташа Лионн и Джон Малкович.

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События развернутся в 1960-х годах на Манхэттене. Зрителям покажут уже сформировавшуюся команду супергероев. Четверке предстоит спасти город от пожирателя планет.

Фильм выйдет в зарубежный прокат 25 июля.

Как писали Юга.ру, образовательный проект Vita Nuova анонсировал на 9 февраля показ нуарового хоррора «Шоссе в никуда» Дэвида Линча.

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Вышел первый трейлер новой «Фантастической четверки». Когда премьера?
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