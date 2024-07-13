В сети появился трейлер фильма о приключениях белки Сэнди из мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны»

Сотрудники лаборатории морской биологии вытаскивают из океана Бикини-Боттом. Почти всех жителей городка похищают и отвозят в штат Техас. На прежнем месте остаются только Сэнди и Губка Боб. Вместе они выбираются на сушу и отправляются спасать Бикини-Боттом.

YouTube-канал Kinoman поделился коротким роликом мультфильма «Спасти Бикини-Боттом: фильм Сэнди Чикс» с русскими субтитрами. Лента расскажет о приключениях белки из анимационного сериала «Губка Боб Квадратные Штаны».

К Сэнди и Бобу присоединятся и другие персонажи культового мультсериала: Юджин Крабс, Патрик Стар, Сквидвард и Планктон. Среди новых персонажей — родственники белки, которые помогут ей вернуть город в подводный мир.

Фильм будет гибридом игрового кино и анимации. Роль директора компании, которая вытащила Бикини-Боттом, исполнила Ванда Сайкс («Удивительная миссис Мейзел»).

Премьера мультфильма намечена на 2 августа. В 2025 году выйдет «Планктон: фильм».