В сети появился трейлер фильма о приключениях белки Сэнди из мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны»

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  • Кадр из трейлера к мультфильму «Спасти Бикини-Боттом: Фильм Сэнди Чикс» © Скриншот видео с YouTube-канала Kinoman, www.youtube.com/channel/UC6A-Z0jDKemh9-CwGbj5yog
    Кадр из трейлера к мультфильму «Спасти Бикини-Боттом: Фильм Сэнди Чикс» © Скриншот видео с YouTube-канала Kinoman, www.youtube.com/channel/UC6A-Z0jDKemh9-CwGbj5yog

Стриминговый сервис Netflix показал первый трейлер мультика «Спасти Бикини-Боттом: Фильм Сэнди Чикс» (6+)

YouTube-канал Kinoman поделился коротким роликом мультфильма «Спасти Бикини-Боттом: фильм Сэнди Чикс» с русскими субтитрами. Лента расскажет о приключениях белки из анимационного сериала «Губка Боб Квадратные Штаны».

Сотрудники лаборатории морской биологии вытаскивают из океана Бикини-Боттом. Почти всех жителей городка похищают и отвозят в штат Техас. На прежнем месте остаются только Сэнди и Губка Боб. Вместе они выбираются на сушу и отправляются спасать Бикини-Боттом.

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К Сэнди и Бобу присоединятся и другие персонажи культового мультсериала: Юджин Крабс, Патрик Стар, Сквидвард и Планктон. Среди новых персонажей — родственники белки, которые помогут ей вернуть город в подводный мир.

Фильм будет гибридом игрового кино и анимации. Роль директора компании, которая вытащила Бикини-Боттом, исполнила Ванда Сайкс («Удивительная миссис Мейзел»).

Премьера мультфильма намечена на 2 августа. В 2025 году выйдет «Планктон: фильм».

Как писали Юга.ру, в Краснодаре в кино с 13 июля будут показывать мультфильм ««Гадкий я 4». Ленту можно посмотреть в формате 2D под названием «Обычный вечер».

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