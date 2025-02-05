Краснодарские «Патрики» от ГК ТОЧНО претендуют на звание лучшего жилого комплекса в России

Краснодарский жилой комплекс «Патрики» — флагманский проект девелопера ТОЧНО (владелец — Николай Амосов) — вышел в финал градостроительного конкурса «ТОП ЖК — 2025»

«ТОП ЖК» — один из самых авторитетных в России конкурсов для оценки новостроек. В 2025 году в нем участвовали 1400 комплексов от 630 застройщиков со всей страны. В финал в главной номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в РФ» вышли 10 из 273 претендентов, в том числе ЖК «Патрики» — единственный из Краснодарского края. Помимо главной номинации, «Патрики» также участвуют в четырех других: «Лучший дом повышенной этажности», «Редевелопмент территории нежилой застройки», «Лучший жилой комплекс-новостройка в Краснодарском крае» и «Лучший жилой комплекс-новостройка в Краснодаре».

О краснодарских «Патриках»



ЖК «Патрики» возводят в периметре улиц Старокубанской, Сормовской и Лизы Чайкиной в Краснодаре. Комплекс займет 34 га и будет состоять из пяти кварталов переменной этажности (5-18 этажей), рассчитанных на 4561 квартиру. Строительство началось в декабре 2022 года, а первую очередь планируют сдать в 1-3 кварталах 2025-го.



ГК ТОЧНО возводит «Патрики» на месте бывшего завода «Краснодарсельмаш» по принципу ревитализации (от лат. «возвращение жизни»), когда исторические элементы локации органично вписывают в современный контекст. Так, девелопер сохранил и превратил в арт-объекты две кирпичные заводские башни, которым горожане дали имена «Мастер» и «Маргарита».



С трех сторон «Патрики» окружат бульвары с пешеходными и велосипедными дорожками, качелями, зонами отдыха и вечерней подсветкой. Зеленые зоны займут 52% территории комплекса. На улице Сормовской уже начали строить бульвар. Там же в 2024 году открылась первая в России Аллея славы бокса.

«Основной принцип ревитализации — в раскрытии новых возможностей старых территорий. Цель нашей команды — создавать проекты нового формата и задавать тренды в девелопменте. На примере «Патриков» мы показываем, как давно не используемую территорию трансформировать в популярное городское пространство, новый центр города и жизни. Это будущее, которое мы создаем уже сегодня», — поделился владелец ГК ТОЧНО Николай Амосов.

© Изображение пресс-службы ГК ТОЧНО

Благодаря расположению и внутреннему наполнению «Патрики» претендуют на звание «нового неисторического центра города». Здесь появится гранд-аллея с ресторанами, магазинами и прогулочными зонами, а также двухуровневый подземный паркинг и гостевая парковка по периметру комплекса на 3583 и 574 машиномест соответственно. На территории предусмотрели строительство трех детских садов на 800 мест, инновационной школы на 1550 учеников, центров дополнительного образования и премиального фитнес-клуба Balance с акватермальным комплексом. Еще одной важной точкой притяжения на «Патриках» станет креативный кластер с площадками для творческих студий, мастерских и лекториев.

© Изображение пресс-службы ГК ТОЧНО

В финал «ТОП ЖК — 2025» также вышли другие жилые комплексы девелопера: «Родные Просторы», «Монако» и «Сказка Град». Победителей конкурса объявят 12 марта в Москве на Российской строительной неделе.

Застройщик ЖК «Патрики» — ООО «СЗ КАПИТАЛЪ» (коммерческое обозначение ГК ТОЧНО), проектная декларация представлена на сайте наш.дом.рф. Застройщик ЖК «Родные Просторы» — ООО «Югстройимпериал» (коммерческое обозначение ГК ТОЧНО), проектная декларация представлена сайте наш.дом.рф. Застройщик ЖК «Монако» — ООО «СЗ ЮгСтройИмпериал» (коммерческое обозначение ГК ТОЧНО). Застройщик ЖК «Сказка Град» — ООО «Империал Град» (коммерческое обозначение ГК ТОЧНО).