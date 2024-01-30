«Мастер и Маргарита»: краснодарцы выбрали название для башен в жилом комплексе «Патрики»

От завода на пустыре остались две кирпичные башни. Девелопер решил сохранить их и превратить в арт-объекты. Так историческое наследие интегрируется в современную городскую застройку.

Чтобы жители города ощутили свою причастность к созданию «нового неисторического центра Краснодара», а именно так позиционируют в ГК ТОЧНО жилой район «Патрики», застройщик провел конкурс на название башен. Всего в нем поучаствовали около 400 подписчиков с оригинальными, пафосными и забавными вариантами: «Инь и Янь», «Кубань и Дон», «Альфа и Омега», «Венера и Юпитер», «Башня Луна и Башня Солнце», «Оштен и Фишт», «Казбек и Эльбрус» и другими.