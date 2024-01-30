«Мастер и Маргарита»: краснодарцы выбрали название для башен в жилом комплексе «Патрики»
Федеральный девелопер ТОЧНО (владелец — Николай Амосов) подвел итоги конкурса среди жителей Краснодара на название башен в ЖК «Патрики»
ГК ТОЧНО возводит жилой комплекс бизнес-класса на территории бывшего завода «Краснодарсельмаш» в периметре улиц Старокубанская, Сормовская и Лизы Чайкиной.
От завода на пустыре остались две кирпичные башни. Девелопер решил сохранить их и превратить в арт-объекты. Так историческое наследие интегрируется в современную городскую застройку.
Чтобы жители города ощутили свою причастность к созданию «нового неисторического центра Краснодара», а именно так позиционируют в ГК ТОЧНО жилой район «Патрики», застройщик провел конкурс на название башен. Всего в нем поучаствовали около 400 подписчиков с оригинальными, пафосными и забавными вариантами: «Инь и Янь», «Кубань и Дон», «Альфа и Омега», «Венера и Юпитер», «Башня Луна и Башня Солнце», «Оштен и Фишт», «Казбек и Эльбрус» и другими.
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В итоге команда ТОЧНО выбрала названия «Мастер» и «Маргарита» — символично, ведь именно на «Патриках» (Патриарших прудах в Москве) происходит действие романа Михаила Булгакова.
Новые арт-объекты станут маяком, притягивающим жителей «Патриков» и гостей Краснодара к этой локации, считают в компании.
Как писали Юга.ру, краснодарские «Патрики» вышли в полуфинал премии Urban Awards.