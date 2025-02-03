Зимние пляжи Сочи закроют 1 мая. Когда начнется курортный сезон?

Краснодарский край

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  • © Фото Игоря Старкова, unsplash.com
    © Фото Игоря Старкова, unsplash.com

За время работы зимние пляжи Сочи посетили около 500 тыс. человек

Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил в своем телеграм-канале, что на курорте 33 зимних пляжа будут работать до 1 мая. За три месяца работы ими воспользовались полмиллиона человек.

К летнему сезону отдых в Сочи подорожает на 30%:

Зимние пляжи открыты с 9:00 до 17:00. В это время на территориях дежурит охрана, работают дополнительные сервисы, а для отдыхающих предусмотрены активности.

Отметим, что купаться на зимних пляжах нельзя. Там не дежурят медики и спасатели. Всего в Краснодарском крае, помимо Сочи, функционируют 60 зимних пляжей — в Геленджике (16), Анапе (5), Темрюкском районе и Новороссийске (по 3).

Когда в Сочи начнется курортный сезон 2025 — пока неизвестно, но в прошлом году летние пляжи начали открывать уже на майских праздниках, а сезон стартовал 1 июня.

Напомним, что зимние пляжи открыли в Сочи 1 ноября. Список территорий отдыха у моря можно посмотреть здесь.

Зимние пляжи — это зоны отдыха на побережье, оборудованные для проведения времени у моря в период межсезонья.

Ранее Юга.ру писали, что авиабилеты на майские праздники в Сочи уже подорожали на 10-15% по сравнению с 2024 годом. Иногда разница в цене превышает 30%

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