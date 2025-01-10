«Когда они догадаются, что проблема не в женщинах?» Краснодарцы отреагировали на заявления Кондратьева о повышении демографии

«Многие женщины не заводят детей, потому что боятся за свою финансовую устойчивость. Давайте создадим программу, которая обеспечит им поддержку в этом вопросе, предусмотрит дополнительные выплаты и льготы», — сказал глава Кубани.

9 января пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила , что губернатор Вениамин Кондратьев провел первое в 2025 году планерное совещание. Одной из тем стало повышение демографии в регионе.

По словам Кондратьева, государство может взять на себя часть нагрузки по обеспечению питанием и одеждой детей в семьях, которые в этом нуждаются. Также он считает, что нужно открывать больше ясельных групп, чтобы молодые мамы могли раньше выходить на работу.

«Надо, чтобы каждый глава муниципального образования понимал, что демография — это тема номер один. Прошу моих заместителей, курирующих социальный и финансовый блоки, просчитать и проанализировать, какие конкретные меры поддержки могут войти в эту программу, что еще можно сделать для того, чтобы создать комфортные условия повышения демографии в регионе», — добавил Кондратьев.

По словам губернатора, в 2025 году власти проиндексировали краевой материнский капитал. Выплаты по 160 тыс. рублей получат 6,5 тыс. семей. Всего на эти цели направили 1 млрд рублей. Также многодетным семьям на Кубани помогают с расходами на газификацию, оплату жилья, ЖКУ, лекарств, общественного транспорта, возмещают часть затрат на очное обучение детей в колледжах и техникумах.

Телеграм-канал «Краснодар | Телетайп» опубликовал пост с информацией о новой программе. Жители Краснодарского края тут же отреагировали на заявление губернатора. Приводим некоторые комментарии:

«Оставьте женщинам зарплату, которую они получали на последнем месте работы, и сохраните ее на два года. Вот и будет стимул».

«Помогите с ЭКО. Пусть заедет в любую клинику и попробует сам пройти эту процедуру».

«Давайте минимум два прожиточных минимума платите всем, а не только тем, у кого зарплата меньше 14 тыс. рублей».

«Для начала поднимите зарплаты няням ясельных групп, воспитателям, учителям. А то с детьми работать некому».

«А мужчины хотят этих детей?»

«Интересно, а когда они — мужчины правительства — догадаются, что проблема не в женщинах?»

Садики стройте, чтобы в группах было по 15 детей, а не по 90. Школы стройте, чтобы в классах было максимум 25 детей, а не 40. И чтобы не было этих подсмен. Поликлиники стройте, чтобы от каждого дома можно было за 15 минут дойти пешком, а не ехать в автобусах 40 минут с больными детьми.

Заметьте, в комментариях никто не писал: платите нам пособия по 50 тыс. рублей на каждого младенца. Писали: дайте поликлиники, школы, садики рядом и в доступе.

Чтобы женщина вышла работать, нужен детсад. А у нас обстановка критическая и с садами, и со школами.

Про мужчин ничего не услышала. У них будут отцовские каникулы, или только все на женщине? То есть женщины родили и сразу на работу. А мужики что?

Напомним, в ноябре 2024 года Владимир Путин утвердил перечень KPI для губернаторов регионов РФ.