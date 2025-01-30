В Краснодаре жителям проблемного ЖК «На Магистральной» обещали застеклить балконы. Оказалось, что на это нет денег

Краснодарский долгострой на улице Магистральной, 11 уже год остается без обещанного остекления. Власти заявили жителям, что денег на это нет

Предыстория: Летом 2021 года глава следкома РФ Александр Бастрыкин начал помогать обманутым дольщикам в ЖК «На Магистральной» в Краснодаре. Юга.ру подробно рассказывали , что это за объект и какие с ним проблемы. В октябре того же года завершили расследование уголовного дела против застройщика. Руководители компании обманули покупателей квартир на 1,1 млрд рублей. В конце 2022 года проблемный ЖК решили достроить. Сдать объект обещали в июле-сентябре 2023 года, но дольщики получили ключи от квартир только в апреле 2024 года. Тогда губернатор Кубани Вениамин Кондратьев пообещал жителям застеклить балконы в качестве подарка.

27 января жители ЖК «На Магистральной» напомнили Вениамину Кондратьеву про остекление балконов в соцсетях. Под его постом они рассказали, что уже почти год ждут выполнения обещания, а от администрации получают отписки. Собственники назвали и другие нерешенные проблемы дома:

«Нам действительно присылают отписки. Если уж отказываетесь от своего обещания, так и напишите. В апреле будет год».

«Дом сдан давно, а мы так и ждем обещанного исправления проблем с канализацией, крышей и еще много с чем. Нет никакой информации по обещанному губернатором остеклению балконов».

«В нашем доме очень много проблем. Вопрос с остеклением балконов волнует всех жильцов. Очень хочется верить, что найдутся деньги на остекление всех подъездов, а не одного».

«Мы потеряли много средств, ожидая, когда достроят наш многострадальный дом, и были сказочно рады обещанным балконам. Хоть какая-то компенсация за потерянные годы. Исполните обещания, сохраните деньги, которые были выделены на эту статью расходов».

Департамент по надзору строительства Краснодарского края отреагировал на жалобы жителей и ответил, что вопрос «находится на контроле», но для остекления необходимы дополнительные средства, которых у НАО «РСК КК» нет.