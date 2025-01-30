В Краснодаре жителям проблемного ЖК «На Магистральной» обещали застеклить балконы. Оказалось, что на это нет денег

Краснодарский край

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  • © Скриншот с сайта администрации Краснодарского края admkrai.krasnodar.ru
    © Скриншот с сайта администрации Краснодарского края admkrai.krasnodar.ru

Краснодарский долгострой на улице Магистральной, 11 уже год остается без обещанного остекления. Власти заявили жителям, что денег на это нет

Предыстория: Летом 2021 года глава следкома РФ Александр Бастрыкин начал помогать обманутым дольщикам в ЖК «На Магистральной» в Краснодаре. Юга.ру подробно рассказывали, что это за объект и какие с ним проблемы.

В октябре того же года завершили расследование уголовного дела против застройщика. Руководители компании обманули покупателей квартир на 1,1 млрд рублей. 

В конце 2022 года проблемный ЖК решили достроить. Сдать объект обещали в июле-сентябре 2023 года, но дольщики получили ключи от квартир только в апреле 2024 года. Тогда губернатор Кубани Вениамин Кондратьев пообещал жителям застеклить балконы в качестве подарка.

В Краснодарском крае в 2024 году сдали 13 долгостроев:

27 января жители ЖК «На Магистральной» напомнили Вениамину Кондратьеву про остекление балконов в соцсетях. Под его постом они рассказали, что уже почти год ждут выполнения обещания, а от администрации получают отписки. Собственники назвали и другие нерешенные проблемы дома:

«Нам действительно присылают отписки. Если уж отказываетесь от своего обещания, так и напишите. В апреле будет год».

«Дом сдан давно, а мы так и ждем обещанного исправления проблем с канализацией, крышей и еще много с чем. Нет никакой информации по обещанному губернатором остеклению балконов».

«В нашем доме очень много проблем. Вопрос с остеклением балконов волнует всех жильцов. Очень хочется верить, что найдутся деньги на остекление всех подъездов, а не одного».

«Мы потеряли много средств, ожидая, когда достроят наш многострадальный дом, и были сказочно рады обещанным балконам. Хоть какая-то компенсация за потерянные годы. Исполните обещания, сохраните деньги, которые были выделены на эту статью расходов».

Департамент по надзору строительства Краснодарского края отреагировал на жалобы жителей и ответил, что вопрос «находится на контроле», но для остекления необходимы дополнительные средства, которых у НАО «РСК КК» нет.

Как писали Юга.ру, долгострой «Скала» в центре Краснодара планируют сдать в 2026 году. Дом возводят уже 11 лет.

Жилье Краснодар Недвижимость Обманутые дольщики Строительство

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В Краснодаре жителям проблемного ЖК «На Магистральной» обещали застеклить балконы. Оказалось, что на это нет денег
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