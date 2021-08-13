Делом 600 обманутых дольщиков ЖК «На Магистральной» в Краснодаре заинтересовался глава Следственного комитета России. Юга.ру собрали информацию о проблемном объекте и узнали, что с ним сейчас

Председатель СК Александр Бастрыкин провел онлайн-прием по вопросу защиты жилищных прав граждан. На встрече прозвучал вопрос о строительстве ЖК «На Магистральной» в Краснодаре. Уже полтора года судьба здания и дольщиков под вопросом: на бывшего директора подрядчика «ДК Строй» Сергея Ринга завели дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Бастрыкин призвал ускорить расследование и как можно быстрее восстановить права дольщиков, сообщили 11 августа в пресс-службе Следственного комитета.

Что это за объект? ЖК на Магистральной, 11 начали строить в 2016 году. К тому моменту на счету застройщика «СК Мегаполис» был завершенный ЖК «Этажи» на Петра Метальникова. Новый комплекс состоит из четырех корпусов. Три из них уже сдали, а дольщики последнего недостроенного здания вынуждены бороться за свои права. Сейчас его называют 3 литером, но на карте он будет обозначен как 4 корпус. В чем проблема? По договору строительство должны были закончить в сентябре 2020-го и ввести дом в эксплуатацию не позже декабря. Но с возбуждением дела генеральный директор «ДК Строй» сменился, а стройка замедлилась. Застройщик о проблемах не сообщал ни на сайте, ни в группе во «ВКонтакте»: последняя публикация там датирована мартом 2020 года. В связи с особенностями законодательства дом могут признать проблемным только через полгода после просрочки сдачи в эксплуатацию, поэтому 3 литер получил такой статус 1 июля 2021-го. 25 марта дольщикам отказали в субсидировании на достройку, и в апрели они вышли с одиночными пикетами к администрации края. С тех пор инициативная группа дольщиков вошла в состав межведомственной комиссии (МВК) и участвовала в нескольких заседаниях. «Нам нужно решение, которое устроит дольщиков, поэтому инициативную группу необходимо подключить к работе. Чем активнее люди будут участвовать в процессе, тем быстрее мы примем решение. Мы обсудим варианты, но основной план сейчас — достроить дом за счет фонда», — объяснил вице-губернатор Андрей Алексеенко на МВК по правам дольщиков в апреле.

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Что теперь? 2 августа Управление федеральной службы госрегистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю наложило запрет на куплю-продажу квартир в недострое. До 2 ноября его можно снять в индивидуальном порядке с отдельных квартир. 12 августа Алексеенко сообщил журналистке Юга.ру, что дольщики подали ходатайство за подписью губернатора в Федеральный фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства. Теперь фонд примет решение — выделить средства на достройку дома (при условии, что застройщика признают банкротом) или выплатить дольщикам компенсации. Дольщики надеются получить квартиры в собственность, тем более что дом почти готов. Пока строительные работы ведут за оставшиеся на счетах средства. «Задержки при строительстве в Краснодаре — привычная практика, но к уголовному делу, банкротству и ожиданию достройки фондом я никак не был готов. Тем более, что все договоры зарегистрированы в Росреестре, у застройщика было разрешение на строительство и прочая документация. Ипотеку выдавали крупные банки. Но, очевидно, от мошенничества ничего не может защитить. Теперь говорят, что дом достроят не раньше конца 2022-го», — поделился дольщик Артём. О проблемах со строительством ЖК он узнал в конце марта 2020 года из местного СМИ.

Как так вышло? Ключевые фигуры этой истории — Сергей Ринг и Андрей Матузник. Первый учредил компанию-застройщика «СК Мегаполис», второй ее возглавил. Ринг стал управлять компанией-подрядчиком «ДК Строй». Дольщик пояснил Юга.ру, что они оказались двоюродными братьями. Предположительно, как рассказали дольщики в беседе с Бастрыкиным, Ринг имел доступ к деньгам застройщика, в марте 2020-го вывел 300 млн (по предварительным официальным данным) со счета и попытался улететь. Матузник написал заявление на родственника и того сняли с самолета. До мая Ринг находился в СИЗО, потом суд изменил меру пресечения на домашний арест. Но тут же следователь объявила о возбуждении дела по 3 литеру. В итоге Ринг провел в СИЗО год, потом суд выпустил его под подписку о невыезде. Под подпиской находится и сам Матузник, хотя остается гендиром «Мегаполиса».