Бастрыкин поручил помочь дольщикам краснодарского ЖК «На Магистральной». Рассказываем, что это за объект и какие с ним проблемы
Делом 600 обманутых дольщиков ЖК «На Магистральной» в Краснодаре заинтересовался глава Следственного комитета России. Юга.ру собрали информацию о проблемном объекте и узнали, что с ним сейчас
Председатель СК Александр Бастрыкин провел онлайн-прием по вопросу защиты жилищных прав граждан. На встрече прозвучал вопрос о строительстве ЖК «На Магистральной» в Краснодаре. Уже полтора года судьба здания и дольщиков под вопросом: на бывшего директора подрядчика «ДК Строй» Сергея Ринга завели дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Бастрыкин призвал ускорить расследование и как можно быстрее восстановить права дольщиков, сообщили 11 августа в пресс-службе Следственного комитета.
Что это за объект? ЖК на Магистральной, 11 начали строить в 2016 году. К тому моменту на счету застройщика «СК Мегаполис» был завершенный ЖК «Этажи» на Петра Метальникова. Новый комплекс состоит из четырех корпусов. Три из них уже сдали, а дольщики последнего недостроенного здания вынуждены бороться за свои права. Сейчас его называют 3 литером, но на карте он будет обозначен как 4 корпус.
В чем проблема? По договору строительство должны были закончить в сентябре 2020-го и ввести дом в эксплуатацию не позже декабря. Но с возбуждением дела генеральный директор «ДК Строй» сменился, а стройка замедлилась. Застройщик о проблемах не сообщал ни на сайте, ни в группе во «ВКонтакте»: последняя публикация там датирована мартом 2020 года.
В связи с особенностями законодательства дом могут признать проблемным только через полгода после просрочки сдачи в эксплуатацию, поэтому 3 литер получил такой статус 1 июля 2021-го. 25 марта дольщикам отказали в субсидировании на достройку, и в апрели они вышли с одиночными пикетами к администрации края. С тех пор инициативная группа дольщиков вошла в состав межведомственной комиссии (МВК) и участвовала в нескольких заседаниях.
«Нам нужно решение, которое устроит дольщиков, поэтому инициативную группу необходимо подключить к работе. Чем активнее люди будут участвовать в процессе, тем быстрее мы примем решение. Мы обсудим варианты, но основной план сейчас — достроить дом за счет фонда», — объяснил вице-губернатор Андрей Алексеенко на МВК по правам дольщиков в апреле.
Что теперь? 2 августа Управление федеральной службы госрегистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю наложило запрет на куплю-продажу квартир в недострое. До 2 ноября его можно снять в индивидуальном порядке с отдельных квартир.
12 августа Алексеенко сообщил журналистке Юга.ру, что дольщики подали ходатайство за подписью губернатора в Федеральный фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства. Теперь фонд примет решение — выделить средства на достройку дома (при условии, что застройщика признают банкротом) или выплатить дольщикам компенсации. Дольщики надеются получить квартиры в собственность, тем более что дом почти готов. Пока строительные работы ведут за оставшиеся на счетах средства.
«Задержки при строительстве в Краснодаре — привычная практика, но к уголовному делу, банкротству и ожиданию достройки фондом я никак не был готов. Тем более, что все договоры зарегистрированы в Росреестре, у застройщика было разрешение на строительство и прочая документация. Ипотеку выдавали крупные банки. Но, очевидно, от мошенничества ничего не может защитить. Теперь говорят, что дом достроят не раньше конца 2022-го», — поделился дольщик Артём. О проблемах со строительством ЖК он узнал в конце марта 2020 года из местного СМИ.
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Как так вышло? Ключевые фигуры этой истории — Сергей Ринг и Андрей Матузник. Первый учредил компанию-застройщика «СК Мегаполис», второй ее возглавил. Ринг стал управлять компанией-подрядчиком «ДК Строй». Дольщик пояснил Юга.ру, что они оказались двоюродными братьями.
Предположительно, как рассказали дольщики в беседе с Бастрыкиным, Ринг имел доступ к деньгам застройщика, в марте 2020-го вывел 300 млн (по предварительным официальным данным) со счета и попытался улететь. Матузник написал заявление на родственника и того сняли с самолета. До мая Ринг находился в СИЗО, потом суд изменил меру пресечения на домашний арест. Но тут же следователь объявила о возбуждении дела по 3 литеру. В итоге Ринг провел в СИЗО год, потом суд выпустил его под подписку о невыезде. Под подпиской находится и сам Матузник, хотя остается гендиром «Мегаполиса».
Также один из дольщиков рассказал Юга.ру, что при заключении договоров долевого участия менеджеры навязывали покупателям договоры юридического сопровождения за 15 тыс. рублей. Услуги должна была предоставлять бывшая супруга Сергея Ринга, Людмила Ринг. Когда обнаружили факт мошенничества, юрист отказалась выполнять обязательства и возвращать деньги. Дольщики уже заявили в прокуратуру и ждут ответа от МВД.
«К счастью, я купил квартиру напрямую у застройщика. Тем, кому не повезло приобрести жилье по переуступке, пришлось столкнуться с еще одной проблемой: подставные переуступщики на самом деле не покупали квартиры. В итоге настоящие покупатели получили требования об оплате от застройщика, и теперь доказывают, что их обязательства были выполнены», — дополнил Артём.
Сейчас 583 дольщика ждут решения Фонда о достройке фонда. Если все сложится удачно, ключи они получат не раньше 2022 года.